Partia Hołowni dostanie tekę wicepremiera?! Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ujawnia

- W czasie zaplanowanego urlopu marszałka Szymona Hołowni, zastępuję go w sprawach negocjacji rządowych. Jesteśmy w każdej chwili gotowi do rozmów z panem premierem, to powinno odbyć się jak najszybciej – zaznacza w rozmowie z „Super Expressem” minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. I ujawnia, że wkrótce Polska 2050 dostanie stanowisko wicepremiera.

i Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS , Marcin Wziontek/Super Express