Lech Wałęsa o marszałku Sejmu i liderze Polski 2050: Hołownia szkodzi rządowi!

Wałęsa krytykuje Hołownię

Jeszcze przed wyborami prezydenckimi Lech Wałęsa w rozmowie z nami apelował do Szymona Hołowni o wycofanie się z wyścigu o fotel głowy państwa. - Hołownia powinien się po prostu wycofać z wyborów i poprzeć Rafała Trzaskowskiego. Tak byłoby najlepiej – mówił były prezydent.

Jak wiemy, lider Polski 2050 nie posłuchał, na domiar złego dostał bardzo słaby wynik w efekcie czego jego partia i on sam znaleźli się w niemałym politycznym kryzysie. Jakby tego było mało, coraz bardziej napięte relacje z KO i samym premierem Donaldem Tuskiem (68 l.) spotęgowała niedawna nocna narada Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim (76 l.). Całą sprawą jest oburzony Lech Wałęsa.

Czy Hołownia powinien przekazać laskę marszałka Czarzastemu? Znamy zdanie Polaków

Bojkot Zgromadzenia Narodowego

- Szymon Hołownia to polityczny szkodnik. Trzeba się go pozbyć z polityki, z koalicji, bo on szkodzi rządowi Donalda Tuska – zaznacza w rozmowie z „Super Expressem” były prezydent. I krytykuje marszałka Sejmu za decyzję o zwołaniu na 6 sierpnia Zgromadzenia Narodowego. - Hołownia spotyka się z Kaczyńskim po nocach, spiskuje, nie wiadomo, czy on nie montuje czegoś z Kaczyńskim… Poza tym źle, że chce zwołać Zgromadzenie Narodowe na 6 sierpnia. To jest nie do pomyślenia! Nie powinien tego marszałek Hołownia robić, bo trzeba ponownie przeliczyć głosy z drugiej tury wyborów prezydenckich! - oburza się Lech Wałęsa, który nie ma zamiaru pojawiać się w parlamencie 6 sierpnia na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego.

Jak krytykę swojego lidera przyjmują w Polsce 2050? - Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść, tyle mam do przekazania byłemu prezydentowi - powiedział nam poseł Sławomir Ćwik.

Poranny Ring 7:50 - Anna Maria Żukowska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.