Czy Hołownia powinien przekazać laskę marszałka Czarzastemu? Znamy zdanie Polaków

Marszałek tymczasowy nie tymczasowy?

Okazuje się, że na pytanie ankieterów twierdząco odpowiedziało aż 75 proc. zapytanych Polaków. Przeciwnego zdania jest zaś 25 proc. z nas.

Zdanie Polaków tej sprawie to jedno, ale cle czy faktycznie lider Polski 2050 dotrzyma umowy koalicyjnej w tej sprawie? Pewności nie ma, zwłaszcza po tym, gdy okazało się, że Szymon Hołownia spotykał się prywatnie z politykami PiS. Jego ugrupowanie naciska zaś na koalicjantów w sprawie nowych stanowisk w rządzie.

Przypominamy, że zgodnie z zawartą po wyborach parlamentarnych umową, w listopadzie 2025 r. marszałkiem Sejmu ma być Włodzimierz Czarzasty, jeden z liderów Lewicy. Sam Czarzasty był pytany, czy wyobraża sobie, że nie zostanie marszałkiem. - Nie wiem, jak to będzie, bo na końcu jest głosowanie – powiedział w TVN24 i dodał, że „wyobraża sobie wszystko”, łącznie z zerwaniem umowy przez Hołownię.

- Myślę, że jesteśmy za mądrzy wszyscy, żeby do tego doprowadzić. Dzisiaj zerwiemy umowę w sprawie marszałka Sejmu, jutro w sprawie marszałka Senatu, a pojutrze w sprawie premiera. To nie są łatwe sprawy, naprawdę trzeba brać odpowiedzialność za to wszystko - podkreślił Czarzasty. Wskazał, że Nowa Lewica wypełni wszystkie zobowiązania koalicyjne, bo „wiedziała, co podpisuje”.

Czy marszałek Hołownia powinien spotykać się z opozycją? Zaskakujący wynik sondażu

"Marszałka wybiera Sejm"

Tymczasem w Polsce 2050 pojawiają się głosy, że rotacja marszałkowska nie jest przesądzona. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050, w rozmowie z „Do Rzeczy” stwierdził: „Marszałka wybiera Sejm, a negocjacje liderów koalicji wciąż trwają. Możliwe są różne scenariusze, w tym taki, gdzie Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty obejmą stanowiska wicepremierów, tworząc rząd jedności koalicyjnej”. To sugeruje, że Polska 2050 może dążyć do renegocjacji umowy, aby wzmocnić swoją pozycję w rządzie, co może skomplikować plany Lewicy i wywołać dalsze napięcia w koalicji.

