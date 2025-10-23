Nowy rozdział w TK. Koalicja rządząca wskaże kandydatów

Trybunał Konstytucyjny boryka się z niedoborem sędziów, a rząd Donalda Tuska odmawia publikowania jego orzeczeń.

W Sejmie przepadły kandydatury zgłaszane przez PiS, a koalicja rządząca planuje rozpocząć proces wyboru nowych sędziów TK.

Krystyna Pawłowicz odejdzie ze stanowiska w grudniu, a jej oświadczenie sugeruje, że to dopiero początek zmian.

Co to oznacza dla przyszłości Trybunału Konstytucyjnego i polskiego prawa?

Trybunał Konstytucyjny boryka się z niedoborem sędziów. Obecnie są cztery nieobsadzone miejsca, a do grudnia liczba ta wzrośnie do sześciu. W grudniu 2024 roku rząd Donalda Tuska podjął uchwałę o niepublikowaniu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, argumentując, że "nie ma zgody na funkcjonowanie organów państwa, które zostały powołane i obsadzone z pogwałceniem fundamentalnych zasad ustrojowych III Rzeczypospolitej". Koalicja 15 Października wskazywała na wadliwość wyboru części sędziów, nazywając ich "dublerami". Kadencje tych sędziów, nieuznawanych przez większość rządzącą, dobiegły końca, co otworzyło drogę do nowych nominacji.

Plan koalicji rządzącej

Od końca kwietnia Trybunał Konstytucyjny liczy 11 sędziów, przy przewidzianych 15 stanowiskach. W grudniu odejdą dwie kolejne osoby, co oznacza, że wkrótce sędziowie wskazani przez obecną koalicję mogliby stanowić większość w tym gremium. Dotychczas koalicja rządząca nie podejmowała decyzji o wyborze nowych członków TK. W Sejmie przepadły kandydatury zgłaszane przez Prawo i Sprawiedliwość, które chciało obsadzić w TK Marka Asta i Artura Kotowskiego. W czwartek 23 października rano wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski ogłosił przełom w tej kwestii.

- W tym roku rozpocznie się proces wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To ustalenie koalicyjne – napisał na platformie X przedstawiciel PSL.

Zgorzelski nie podał więcej szczegółów. Wiadomo jednak, że w grudniu, przed upływem kadencji, ze stanowiska odejdzie sędzia Krystyna Pawłowicz. W oficjalnym oświadczeniu oznajmiła, że w ciągu sześciu lat pełnienia urzędu w alejach Szucha dochodziło do "aktów nienawiści, które wpłynęły na jej zdrowie".

Rola Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny bada zgodność ustaw z konstytucją. Z wnioskiem do tego organu mogą wystąpić m.in. prezydent, grupa posłów i senatorów, premier czy Rzecznik Praw Obywatelskich. TK został powołany w 1982 roku, a swoją działalność rozpoczął cztery lata później. Na czele tego gremium od grudnia 2024 roku stoi Bogdan Święczkowski.

