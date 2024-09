Porównanie poglądów Trumpa i Harris. Co sądzą o aborcji i uchodźcach?

Donald Trump i Kamala Harris niebawem zmierzą się w debacie, w której będą mogli zachęcić obywateli USA do głosowania na siebie. Był prezydent startuje z ramienia Republikanów, z kolei wiceprezydent jest Demokratką. Co to oznacza w praktyce? Poniżej przedstawiamy niektóre z ważnych tematów i poglądy kandydatów.

Aborcja - poglądy Donalda Trumpa i Kamali Harris

Poglądy Donalda Trumpa wielokrotnie się zmieniały na przestrzeni lat. Warto przypomnieć, kandydat Partii Republikańskiej wielokrotnie przypisywał sobie zasługę za uchylenie przez Sąd Najwyższy wyroku Roe v. Wade w czerwcu 2022 r. i chwalił się, że trzech sędziów, których mianował do Sądu Najwyższego, głosowało za zniesieniem konstytucyjnego prawa do aborcji.

- Moim zdaniem teraz, gdy mamy aborcję tam, gdzie wszyscy jej chcą z prawnego punktu widzenia, stany zdecydują o tym w głosowaniu lub poprzez ustawodawstwo, a może na oba sposoby, a niezależnie od tego, co postanowią, musi to być prawo obowiązujące w kraju – powiedział w nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych w kwietniu.

Donald Trump nie poparł także federalnego zakazu aborcji. - Moja administracja będzie świetna dla kobiet i ich praw reprodukcyjnych - stwierdził w mediach społecznościowych w sierpniu.

Był prezydent był także krytykowany za poparcie proponowanej poprawki do Konstytucji Florydy, która jest w głosowaniu w listopadzie. Wegług poprawki, zalazane miałyby być prawa ograniczające dokonywanie aborcji przed osiągnięciem zdolności płodu do życia pozaustrojowego, czyli od około 22 do 24 tygodnia ciąży. Donald Trump wycofał się ze swojego poparcia i powiedział, że zagłosuje na „nie” w sprawie poprawki dotyczącej aborcji, która utrzyma zakaz na Florydzie.

Z kolei Kamala Harris łączy ograniczenia aborcji w 20 stanach z Donaldem Trumpem, nazywając je wprost "zakazami aborcji Trumpa". W swoim przemówieniu na Krajowej Konwencji Demokratów zobowiązała się podpisać ustawę, która przywróci federalne prawo do aborcji jeśli taki projekt ustawy zostanie uchwalony przez Kongres.

- Nasza walka toczy się o przyszłość i jest to walka o wolność, taką jak wolność kobiety do podejmowania decyzji dotyczących jej własnego ciała i nieoczekiwania, że ​​rząd będzie jej mówił, co ma robić - mówiła wiceprezydent w Savannah.

Kilka słów dotyczących aborcji można znaleźć także na oficjalnej stronie internetowej Kamali Harris. - Nigdy nie pozwoli, aby krajowy zakaz aborcji stał się prawem. A kiedy Kongres uchwali ustawę o przywróceniu wolności reprodukcyjnej w całym kraju, podpisze ją - czytamy.

Uchodźcy - poglądy Donalda Trumpa i Kamali Harris

Donald Trump stawia na antyimgracyjną retorykę, a podczas wiecu w South Bronz mówił, że uchodźcy mają tworzyć swoją własną "armię". - Pochodzą z Afryki. Pochodzą z Azji. Pochodzą z całego świata. Pochodzą z Bliskiego Wschodu, Jemenu... Duża liczba ludzi przybywa z Chin. A jeśli spojrzysz na tych ludzi, czy ich widziałeś? Są sprawni fizycznie. Mają od 19 do 25 lat. Prawie wszyscy są mężczyznami i wyglądają na osoby w wieku poborowym. Myślę, że budują armię... chcą nas dopaść od środka - mówił.

Były prezydent mówił także, że zamierza poprowadzić największą operację deportacji przestępców w historii Ameryki. Z kolei innym razem, podczas wystąpienia w Michigan, nazwał imigrantów "zwierzętami".

- Demokraci mówią "proszę, nie nazywajcie ich zwierzętami. Oni są ludźmi". Ja mówię, "nie, nie są ludźmi, nie są ludźmi, są zwierzętami" - stwierdził wówczas.

Kamala Harris z kolei uważa amerykański system imigracyjny za zepsuty i wymagający naprawy legislacyjnej. - Amerykański system imigracyjny] musi zostać naprawiony i pracujemy nad tym w taki sposób, aby ustanowić bezpieczny, humanitarny i uporządkowany system imigracyjny na granicy - mówiła w listopadzie 2023 roku.

Na jednym ze spotów wyborczych wiceprezydent przedstawiono także wybór między osobą, która chce naprawić system imigracyjny, a tym, kto chce ją powstrzymać. Jak podkreśla, najważniejsze w podejściu do imigracji jest egzekwowanie praw, a swoim wyborcom obiecuje połączenie surowych ograniczeń granicznych i polityki preferowanej przez zwolenników imigracji.

