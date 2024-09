Kim jest Donald Trump? Kandydat na prezydent USA to bardzo kontrowersyjna postać

Donald Trump wzbudza w Amerykanach sprzeczne emocje. Jedni go uwielbiają, inni niekoniecznie, jednak mało kto potrafi zachować wobec niego obojętność. Trzeba przyznać, że to bardzo wyrazista postać na scenie politycznej. Co o nim wiemy?

Młodość Donalda Trumpa

Donald Trump urodził się 14 czerwca w Nowym Jorku. Miał dwie siostry i dwóch braci. Chodził do prywatnej szkoły, skąd został wydalony w wieku 13 lat z powodu problemów wychowawczych. Edukację na poziomie podstawowym i średnim ukończył w szkole wojskowej.

Początkowo studiował Fordham University na Bronksiem, jednak po dwóch latach przeniósł się do Wharton School of Finance and Commerce w Filadelfii - jednej z nielicznych szkół oferujących wykształcenie z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Otrzymał dyplom z ekonomii w 1968 roku. W czasie studiów pracował w rodzinnej firmie Elizabeth Trump & Son, którą przejął kilka lat po ukończeniu nauki (po pewnym czasie zmienił jej nazwę na The Trump Organization).

Zajmował się budową, remontami oraz zarządzeniem różnymi nieruchomościami, zarówno komercyjnymi, jak i mieszkaniowymi, a nawet kasynami i polami golfowymi W latach 1996-2015 był właścicielem konkursów Miss Universe, Miss USA i Miss Teen USA. Prowadził także program telewizyjny "The Apprentice" w latach 2004-2015.

Trump grozi szefowi Facebooka! "Dostanie dożywocie"

Donald Trump w polityce

Donald Trump kilkukrotnie w swoim życiu zmieniał przynależność do ugrupowań politycznych. W latach 60. należał do Partii Demokratycznej, a w 80. do Partii Republikańskiej. Przez kolejne lata wielokrotnie przechodził z jednej opcji politycznej do drugiej, ostatecznie spędzając 31 lat w Partii Demokratycznej, 18 lat w Partii Republikańskiej i 2 lata w Partii Reform.

Donald Trump w wyborach prezydenckich

Donald Trump wielokrotnie rozważał udział w wyborach prezydenckich, jednak długo nie zdecydował się na podjęcie tego kroku. Po raz pierwszy chciał startować w 1988 roku, a w 2000 roku ubiegał się o urząd prezydenta z ramienia Partii Reform, jednak wycofał się z tej decyzji jeszcze na etapie prawyborów. Dopiero w 2016 roku ogłosił swój start w kampanii wyborczej, wykorzystując hasło Ronalda Reagana z 1980 roku "Make America Grear Again".

W wyborach zmierzył się z byłą pierwszą damą USA Hillary Clinton, z którą zwyciężył, uzyskawszy 270 głosów elektorskich.

Donald Trump ubiegał się także o reelekcję w wyborach prezydenckich w 2020 roku, przegrał jednak z Joe Bidenem. Choć wraz ze sztabem wyborczym złożył wiele pozwów przeciwko wynikom wyborów, zostały one odrzucone. Ostatecznie nie uczestniczył w zaprzysiężeniu swojego następcy i zniknął na jakiś czas z życia publicznego.

W 2024 roku Donald Trump ponownie ubiega się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Początkowo jego kontrkandydatem był Joe Biden, jednak krótko po zamachu na Trumpa podczas wiecu wyborczego zastąpiła go wiceprezydent Kamalą Harris.

Kim jest Kamala Harris? Niesamowita historia wiceprezydent USA

Życie prywatne Donalda Trumpa

Donald Trump po raz pierwszy wziął ślub w 1977 roku z czeska modelką Ivaną Zelníčkovą. Kobieta p0omagała mu prowadzić biznes. Mają razem troje dzieci, Donalda Juniora, Ivankę i Erica. Obecnie cała trójka zasiada w zarządzie The Trump Organization.

W wyniku ujawnienia romansu Donalda Trumpa z aktorką Marlą Maples para rozwiodła się w 1992 roku. Rok później wziął ślub z artystką, która poamgała mu budować medialny wizerunek. Mają razem córkę Tiffany. I to małżeństwo zakończyło się rozwodem w 1999 roku. Wcześniej zaś Donald Trump miał się wdać w romans z modelką Karą Young.

Po raz trzeci wziął ślub w 2005 roku ze słoweńską modelką Melanią Knauss, którą poznał w 1998 roku. Z tego związku urodził się uch syn, Barron. Do dziś są razem.

Donald Trump jest dziadkiem ośmiorga wnucząt.

Kontrowersje wokół Donalda Trumpa

Jedną z najgłośniejszych kontrowersji dotyczy procesu Donalda Trumpa. Zdarzenie z pewnością przejdzie do historii jako pierwszy proces dla byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Prokuratura zarzucała mu miedzy innymi uznanie zapłaty za milczenie aktorki filmów pornograficznych Stormy Daniels jako zapłatę za usługi prawne w ramach kampanii wyborczej w 2016 roku. Polityk miał nie chcieć, by ewentualnie ujawnienie przez nią niewygodnych faktów z życia kandydata na prezydenta wpłynęło na jego wizerunek przed wyborami.

Donald Trump wielokrotnie wzbudzał skrajne emocje swoimi wypowiedziami. Podczas swojego wystąpienia w Michigan ostrzegał Amerykanów, że jeśli nie zostanie wybrany na prezydenta, USA pogrąży się w chaosie i przemocy z powody nielegalnych migrantów, nazywając ich "zwierzętami".

- Demokraci mówią "proszę, nie nazywajcie ich zwierzętami. Oni są ludźmi". Ja mówię, "nie, nie są ludźmi, nie są ludźmi, są zwierzętami" - stwierdził wówczas.

W naszej galerii zobaczysz Donalda Trumpa i Stormy Daniels:

Sonda Kto twoim zdaniem wygra wybory prezydenckie w USA? Donald Trump Kamala Harris Trudno powiedzieć