Kim jest Kamala Harris? Niesamowita historia kandydatki na prezydenta

Kim jest Kamala Harris?

Kamala Harris przyszła na świat 20 października 1964 roku. Nietypową urodę zawdzięcza swoim hindusko-indyjskim korzeniom. Ukończyła studia ekonomiczne i prawnicze na Uniwersytecie Howarda. Karierę zaczynała jako prawniczka, a w 2011 została gubernatorem generalnym Kalifornii. Później była senatorką tego stanu. W 2019 roku kandydowała w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych, jednak pod koniec roku musiała się wycofać z powodu braku dalszych środków na prowadzenie kampanii.

W sierpniu 2020 Joe Biden ogłosił ja swoją kandydatką na urząd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, a w styczniu 2021 roku została zaprzysiężona na tym stanowisku. Jest pierwszą kobietą wiceprezydentem w historii amerykańskiej demokracji. Kamala Harris przyleciała do Polski po wybuchu wojny na Ukrianie w 2022, by wspólnie z Andrzejem Dudą pokazać jedność i siłę NATO oraz porozmawiać na temat pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy.

Kamala Harris kandydatką na prezydenta USA

21 lipca 2024 prezydent Joe Biden wycofał się z walki o fotel prezydenta USA, a jako osobę, która może go zastąpić w tym wyścigu wskazał Kamalę Harris. Na platformie X napisał, że kandydatką Demokratów jego zdaniem powinna zostać Kamala Harris, dotychczasowa wiceprezydent USA: - Drodzy Demokraci, zdecydowałem się nie przyjąć tej nominacji i przez resztę mojej kadencji skoncentrować całą swoją energię na moich obowiązkach jako Prezydenta. Moją pierwszą decyzją jako kandydata partii w 2020 r. był wybór Kamali Harris na moją wiceprzewodniczącą. I to była najlepsza decyzja, jaką podjęłam. Dziś chcę wyrazić moje pełne poparcie i akceptację dla Kamali, która będzie tegoroczną kandydatką naszej partii. Demokraci — czas się zjednoczyć i pokonać Trumpa. Zróbmy to.

Tak też się stało. Kamala Harris to poważna kandydatka w wyborach na prezydenta USA. Przed nią starcie z Donaldem Trumpem w debacie telewizyjnej.

Kamala Harris: mąż, dzieci, pochodzenie

Kamala Harris to pierwsza w historii kobieta na stanowisku wiceprezydenta USA. Z pochodzenia Harris to Afroamerykanka, ale ma też korzenie z Azji, ponieważ pochodzą z Jamajki i z Indii. Wiele osób ciekawi też, kim są jej bliscy. Kamala Harris to mężatka, jej mąż to Doug Emhoff, który jeśli żona wygra jesienne wybory, zostanie "pierwszym dżentelmenem USA". Ślub brali 10 lat temu, w 2014 roku.

Co wiadomo o mężu Kamali Harris? Doug Emhoff to dość zagadkowa postać, jest on w cieniu żony. Pochodzi z Nowego Jorku, a dokładnie wychował się na Brooklynie w rodzinie żydowskiej, z wykształcenia jest prawnikiem. Kamla Harris nie ma własnych dzieci, jest macochą dla dzieci męża, czyli dla Cole i Elli.

Kamala Harris poglądy

aborcja: jest za aborcją, stanowczo jest jej zwolenniczką; chce walczyć z zakazami aborcji, które w ostatnich latach zostały wprowadzone w kilkunastu kolejnych stanach

zmiany klimatu: ma konkretny plan związany z walką ze zmianami klimatycznymi, chciałaby zakończyć dotacje federalne na paliwa kopalne

płatne studia: jej zdaniem należałoby zwolnić część studentów z opłat za studia

mniejszości rasowe: jest obrończynią ich praw, sprzeciwia się rasizmowi