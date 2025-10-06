Polskie służby ujęły rosyjskiego agenta. Organizował ataki terrorystyczne! Wprost ciężko uwierzyć, ile ma lat

2025-10-06 13:36

Polskie służby przekazały Ukrainie obywatela tego kraju, który na zlecenie Rosjan miał współorganizować z terytorium Unii Europejskiej ataki terrorystyczne na terenie Ukrainy. Informację o zatrzymaniu i przekazaniu nastolatka podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Informacja wzbudziła duże poruszenie ze względu na wiek deportowanego, miał on bowiem zaledwie 16 lat!

Autor: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy/ Materiały prasowe
  • Polskie służby zatrzymały rosyjskiego agenta, który przygotowywał ataki terrorystyczne.
  • Okazało się, że zatrzymany ma zaledwie 16 lat!
  • Co grozi deportowanemu na Ukrainę młodzieńcowi?

Kim jest 16-letni terrorysta przekazany Ukrainie przez Polskę?

Zatrzymany nastolatek to mieszkaniec Charkowa, który jesienią 2024 roku wyjechał do jednego z krajów Unii Europejskiej. Tam, za pośrednictwem komunikatora Telegram, nawiązał kontakt z Rosjanami, którzy zlecili mu wyszukiwanie wykonawców zamachów na terytorium Ukrainy. Większość zwerbowanych przez niego osób okazała się nastolatkami, szukającymi łatwego zarobku. To właśnie oni mieli dokonywać ataków na zlecenie Rosjan.

- Kontrwywiad SBU zatrzymał niepełnoletniego agenta rosyjskich służb specjalnych, który z terytorium Unii Europejskiej wyszukiwał w Ukrainie wykonawców zamachów na zlecenie. Większość ze zwerbowanych przez niego osób okazała się nastolatkami, szukającymi łatwego zarobku – podała SBU w swoim komunikacie.

Zamachy w Charkowie i Odessie

Działalność 16-latka miała doprowadzić do poważnych incydentów na terenie Ukrainy. Dwóch zwerbowanych przez niego agentów – 15-letni mieszkańcy Charkowa – w grudniu 2024 roku dokonało eksplozji w pobliżu komisariatów policji w dzielnicach Słobidskiej i Chołodnohirskiej w tym mieście.

Zatrzymany zaangażował także 21-latkę, która podłożyła ładunek wybuchowy w pobliżu wojskowego centrum rekrutacyjnego w Odessie. Została ona zatrzymana na gorącym uczynku.

Co grozi 16-letniemu terroryście?

Przekazany Ukrainie przez Polskę 16-latek znajduje się w areszcie. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

