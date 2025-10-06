Angela Merkel oskarża Polskę o wybuch wojny! Jest reakcja! "Ma krew na rękach"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-10-06 11:40

W poniedziałek rano burzę w polskich mediach wywołał wywiad Angeli Merkel dla węgierskiego "Partizan". Niemka insynuowała w nim wprost, że... Polska jest współodpowiedzialna za wybuch wojny na Ukrainie. Dawna kanclerz Niemiec wyraziła żal do Polski i krajów bałtyckich za niechęć do dogadywania się z Władimirem Putinem przed 2022 rokiem. Szokujące oskarżenia Merkel szybko doczekały się reakcji ze strony Adama Bielana. Prominentny polityk PiS w ogóle nie gryzł się w język, wprost zarzucając jej, że "ma krew na rękach"

Merkel, Bielan

i

Autor: AP Photo (2), Marek Zieliński/Super Express/ Associated Press
  • Angela Merkel oskarża Polskę o przyczynienie się do wybuchu wojny na Ukrainie.
  • Była kanclerz Niemiec zrzuca zarazem jakąkolwiek odpowiedzialność ze swojej osoby.
  • Wypowiedź Merkel spotkała się z natychmiastową odpowiedzią Adama Bielana.
  • Sprawdź, co dokładnie powiedziała i jak zareagował europoseł PiS.

Angela Merkel na chwilę wróciła z politycznej emerytury, a jej wywiad dla węgierskiego "Partizan" wywołał naprawdę wielkie poruszenie. Dawna kanclerz Niemiec wyraziła żal do Polski i krajów bałtyckich za niechęć do dogadywania się z Władimirem Putinem przed 2022 rokiem. - Chciałam nowego formatu, w którym moglibyśmy rozmawiać bezpośrednio z Putinem jako Unia Europejska. Niektórzy tego nie popierali. Były to przede wszystkim państwa bałtyckie, ale Polska również była temu przeciwna. Potem ustąpiłem ze stanowiska, a następnie rozpoczęła się agresja Putina - przekonywała. To zresztą nie jedyne szalenie kontrowersyjne słowa z tegoż wywiadu (WIĘCEJ: Merkel wini Polskę za wybuch wojny na Ukrainie?! Oto, co powiedziała).

Do tej haniebnej wypowiedzi Angeli Merkel odniósł się na antenie RMF FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. – Skandaliczna wypowiedź. Pani Merkel, trawestując słowa nie najlepsze wobec nas wtedy prezydenta Chiraca, straciła okazję, żeby milczeć – oznajmił z goryczą w głosie. Następnie nazwał byłą kanclerz Niemiec jednym z „najbardziej prorosyjskich, proputinowskich polityków w historii Unii Europejskiej”. – Polityk który nabił Putinowi kasę do tego stopnia, że był w stanie wywołać wojnę – dodał.

Zobacz: Sejmowa restauracja areną skandali! Wstrząsające doniesienia, "jak za Samoobrony"

Deputowany do Parlamentu Europejskiego nie omieszkał przy tej okazji przypomnieć sprawę gazociągu Nord Stream. – Gdyby nie działalność Angeli Merkel, gdyby nie dokończenie budowy Nord Stream 1 i kontynuowanie z uporem godnym lepszej sprawy Nord Stream 2, nie byłoby wojny na Ukrainie. Gdyby nie Angela Merkel, nie byłoby wojny na Ukrainie – przekonywał z pełną mocą Bielan. – Angela Merkel ma krew na rękach i powinna milczeć – dodał mocno na koniec.

Galeria poniżej: Rosyjskie straty na wojnie w Ukrainie. Dlaczego Kreml ukrywa prawdziwą skalę ofiar?

Rosyjskie straty na wojnie w Ukrainie: Ponad 15 tys. zmobilizowanych żołnierzy nie żyje. Dlaczego Kreml ukrywa prawdziwą skalę ofiar?
7 zdjęć
Polityka SE Google News
Sonda
Czy polityka Merkel doprowadzila do wojny na Ukrainie?
Express Biedrzyckiej - Adam Bielan: Putin to potwór wyhodowany przez Merkel
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ADAM BIELAN
ANGELA MERKEL
WOJNA W UKRAINIE