Angela Merkel oskarża Polskę o wybuch wojny! Jest reakcja! "Ma krew na rękach"

Angela Merkel oskarża Polskę o przyczynienie się do wybuchu wojny na Ukrainie.

Była kanclerz Niemiec zrzuca zarazem jakąkolwiek odpowiedzialność ze swojej osoby.

Wypowiedź Merkel spotkała się z natychmiastową odpowiedzią Adama Bielana.

Sprawdź, co dokładnie powiedziała i jak zareagował europoseł PiS.

Angela Merkel na chwilę wróciła z politycznej emerytury, a jej wywiad dla węgierskiego "Partizan" wywołał naprawdę wielkie poruszenie. Dawna kanclerz Niemiec wyraziła żal do Polski i krajów bałtyckich za niechęć do dogadywania się z Władimirem Putinem przed 2022 rokiem. - Chciałam nowego formatu, w którym moglibyśmy rozmawiać bezpośrednio z Putinem jako Unia Europejska. Niektórzy tego nie popierali. Były to przede wszystkim państwa bałtyckie, ale Polska również była temu przeciwna. Potem ustąpiłem ze stanowiska, a następnie rozpoczęła się agresja Putina - przekonywała. To zresztą nie jedyne szalenie kontrowersyjne słowa z tegoż wywiadu (WIĘCEJ: Merkel wini Polskę za wybuch wojny na Ukrainie?! Oto, co powiedziała).

Do tej haniebnej wypowiedzi Angeli Merkel odniósł się na antenie RMF FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. – Skandaliczna wypowiedź. Pani Merkel, trawestując słowa nie najlepsze wobec nas wtedy prezydenta Chiraca, straciła okazję, żeby milczeć – oznajmił z goryczą w głosie. Następnie nazwał byłą kanclerz Niemiec jednym z „najbardziej prorosyjskich, proputinowskich polityków w historii Unii Europejskiej”. – Polityk który nabił Putinowi kasę do tego stopnia, że był w stanie wywołać wojnę – dodał.

Deputowany do Parlamentu Europejskiego nie omieszkał przy tej okazji przypomnieć sprawę gazociągu Nord Stream. – Gdyby nie działalność Angeli Merkel, gdyby nie dokończenie budowy Nord Stream 1 i kontynuowanie z uporem godnym lepszej sprawy Nord Stream 2, nie byłoby wojny na Ukrainie. Gdyby nie Angela Merkel, nie byłoby wojny na Ukrainie – przekonywał z pełną mocą Bielan. – Angela Merkel ma krew na rękach i powinna milczeć – dodał mocno na koniec.

