Polski prezydent w Davos. Tajne rozmowy z Trumpem i wielkie plany dla Polski. Co z tego wyniknie?

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-01-16 21:30

Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w dniach 20-22 stycznia, gdzie spotka się z kluczowymi postaciami światowej polityki i biznesu. W programie wizyty zaplanowano sesję z prezydentem USA Donaldem Trumpem, spotkanie z prezesem Banku Światowego Ajayem Bangą oraz wystąpienie poświęcone Inicjatywie Trójmorza.

1. Karol Nawrocki

i

Autor: Marcin Gadomski Prezydent Karol Nawrocki w granatowym garniturze z białą koszulą i bordowym krawatem, przemawia gestykulując, na czerwonym tle. Na klapie marynarki biało-czerwona przypinka. O decyzjach prezydenta przeczytasz na Super Biznes.
  • Prezydent Karol Nawrocki bierze udział w Forum w Davos, gdzie spotka się z liderami politycznymi, w tym z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
  • Nawrocki zaprezentuje Inicjatywę Trójmorza, mając nadzieję na pozyskanie nowych inwestorów i partnerów.
  • Prezydent uczestniczy w debatach o obronności Europy i "przywróceniu ducha dialogu w podzielonym świecie".
  • Kluczowe spotkania z prezesem Banku Światowego i Cisco otwierają drogę do nowych inwestycji. Sprawdź, jak wizyta wpłynie na Polskę!

Prezydent Nawrocki w Davos: kluczowe spotkania i tematy

Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Davos to intensywny program spotkań i debat, które mogą wpłynąć na pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Prezydent spotka się z liderami politycznymi, takimi jak prezydent Armenii Vahagn Khachaturyan, premier Królestwa Niderlandów Dick Schoof, prezydent Izraela Icchak Hercog oraz premier Chorwacji Andrej Plenković. Szczególne znaczenie ma zaplanowana sesja z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, co podkreśla strategiczne partnerstwo między Polską a USA.

Inicjatywa Trójmorza na światowej scenie

Rada Krajowa Polski 2050 zadecyduje o losie partii. Czy Hołownia wróci na ratunek?

Jednym z najważniejszych punktów wizyty prezydenta Nawrockiego będzie wystąpienie poświęcone Inicjatywie Trójmorza. Ta regionalna platforma współpracy, skupiająca kraje Europy Środkowej i Wschodniej, ma na celu wzmocnienie połączeń infrastrukturalnych, energetycznych i cyfrowych. Prezentacja Inicjatywy Trójmorza na tak prestiżowym forum, jakim jest Davos, może przyczynić się do pozyskania nowych inwestorów i partnerów, co jest kluczowe dla rozwoju regionu.

Debaty o obronności i dialogu

Prezydent Nawrocki weźmie również udział w debacie poświęconej zdolności Europy do samodzielnej obrony. W obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, temat ten nabiera szczególnego znaczenia. Dodatkowo, prezydent uczestniczyć będzie w nieformalnych spotkaniach przywódców światowej gospodarki (IGWEL), gdzie dyskutowane będą sposoby na "przywrócenie ducha dialogu w podzielonym świecie" oraz nowe podejście geopolityczne Europy.

Partnerstwa gospodarcze i inwestycje

Podczas Forum w Davos, prezydent Nawrocki spotka się także z prezesem Banku Światowego Ajayem Bangą oraz prezesem Cisco Chuckiem Robbinsem. Te spotkania mają na celu umocnienie relacji z kluczowymi instytucjami finansowymi i technologicznymi, co może przełożyć się na nowe inwestycje i rozwój gospodarczy Polski. Prezydent weźmie również udział w prywatnej recepcji organizowanej przez przedstawicieli Qatar Investment Authority, co otwiera możliwości współpracy z rynkami Bliskiego Wschodu.

"Duch dialogu" w Davos

Edycja Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odbywa się pod hasłem "Duch dialogu". W obliczu globalnych wyzwań, takich jak konflikty, zmiany klimatyczne i niestabilność gospodarcza, promowanie dialogu i współpracy jest kluczowe. Udział prezydenta Nawrockiego w tym wydarzeniu podkreśla zaangażowanie Polski w budowanie stabilnego i prosperującego świata.

Poniżej galeria zdjęć: Karol Nawrocki wziął udział w Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze

Polityka SE Google News
Karol Nawrocki wziął udział w Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze
44 zdjęcia
Express Biedrzyckiej | VOD 2 | 2026-01-15
Sonda
Czy udział prezydenta Karola Nawrockiego w Davos realnie wzmocni pozycję Polski na arenie międzynarodowej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DAVOS
KAROL NAWROCKI