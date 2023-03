Polska przekaże MiGi-29 dla Ukrainy? Ważne słowa prezydenta Dudy

Rafał Ziemkiewicz "wskazał" przyczynę śmierci Pawła Adamowicza. Ojciec stawia go do pionu!

- W ciągu najbliższych dni przekazujemy cztery samoloty w pełnej sprawności, pozostałe są serwisowane, przygotowywane i pewnie będą sukcesywnie przekazywane [..] Taka decyzja została najpierw podjęta przez nas wspólnie na poziomie najwyższych władz krajowych, następnie rząd podjął w tej kwestii specjalną uchwał - powiedział Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Czech.

Jak podkreślał prezydent, są to samoloty przejęte od RFN, które wciąż pozostają sprawne i były wykorzystywane do nadzoru polskiej przestrzeni powietrznej, choć miały to być "ostatnie lata ich funkcjonowania". Dodał także, że Polska ma ich jeszcze kilkanaście sztuk w zasobach. Andrzej Duda podkreślał, że piloci Ukraińscy mogą ją obsługiwać bez żadnego przeszkolenia.

MiG-29 zostanie zastąpiony w Polsce przez koreańskie i amerykańskie samoloty

Prezydent RP zaznaczył, że MiG-29 w Polsce zostanie zastąpiony przez amerykańskie F-35 oraz koreańskie FA-50. Jak z kolei podał premier Mateusz Morawiecki, MiGi zostaną przekazane Ukrainie w przeciągu czterech-sześciu tygodni.

W latach 2016-2021 Polska miała 32 myśliwce MiG-29. Dwanaście z nich kupiono w 1989 roku od ZSRR, dziesięć Polska otrzymała od Czech w 1995 roku w zamian za 11 śmigłowców W-3 Sokół, a na początku XXI wieku kupiła za symboliczną kwotę jednego euro 22 egzemplarze od Niemiec. Z maszyn od RFN 14 weszło do służby w najlepszym stanie technicznym, trzy zostały później wycofane.

