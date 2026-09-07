Polska będzie się bronić ramię w ramię z Kanadą. Ważna umowa podpisana

W Kielcach podpisano wstępne porozumienie o współpracy obronnej między Polską a Kanadą, będącą partnerem wiodącym tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

W przeddzień rozpoczęcia targów wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował polski sprzęt wojskowy na poligonie w Nowej Dębie w celu jego promocji i sprzedaży.

Podczas wydarzeń na poligonie szef MON zawarł również list intencyjny ze słowackim ministrem obrony Robertim Kaliňákiem, dotyczący współdziałania w obszarze bezpieczeństwa i przemysłu zbrojeniowego.

Współpraca obronna Polski i Kanady

Ministrowie obrony Polski i Kanady podpisali Memorandum of Understanding, czyli wstępne porozumienie dotyczące bilateralnej współpracy. Dzięki niemu rozpoczną się teraz negocjacje dotyczące szczegółów kooperacji w dziedzinie obronności. Wydarzenie odbyło się w przeddzień rozpoczęcia XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, w którym weźmie udział ponad 1200 wystawców z 43 państw. Krajem wiodącym tegorocznej edycji jest właśnie Kanada. Przed podpisaniem umowy szef polskiego MON spotkał się ze swoim odpowiednikiem z Kanady i przedstawicielami wielu innych państw na poligonie w Nowej Dębie, gdzie odbyła się prezentacja możliwości polskiego sprzętu wojskowego.

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- Chcieliśmy pokazać, jak ten sprzęt oddziałuje, jak jest opanowany, zawładnięty przez polskich żołnierzy, przez nasze jednostki. Chcieliśmy pokazać go po to, żeby go też sprzedawać – powiedział wicepremier.

Słowacja współpracuje z nami w ramach SAFE

W Nowej Dębie szef MON zawarł także drugą ważną umowę - list intencyjny, którego drugą stroną był Robert Kaliňák, minister obrony Słowacji. Dokument dotyczy dwustronnej współpracy w ramach SAFE i określa m.in. kierunki dalszej współpracy obu państw w obszarze bezpieczeństwa i przemysłu obronnego.

Kieleckie targi zakończą się w piątek. Program wydarzenia obejmie m.in. spotkania biznesowe i konferencje dotyczące współpracy obronnej Kanady z Polską i Ukrainą. Kanadyjskie firmy pokażą m.in. technologie lotnicze, bezzałogowe i energetyczne.

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