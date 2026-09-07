Polska będzie się bronić ramię w ramię z Kanadą. Ważna umowa podpisana

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-09-07 20:33

Kanada dołączyła do grona państw, z którymi Polska nawiązała współpracę obronną. 7 września w Kielcach wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (45 l.) podpisał dwustronną umowę ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem Davidem J. McGuintym (66 l.). Miejsce zawarcia porozumienia nie było przypadkowe – w Kielcach ruszają we wtorek branżowe targi, których Kanada jest głównym partnerem.

Władysław Kosiniak-Kamysz przemawia na tle flag Polski, Unii Europejskiej i NATO. O szczegółach współpracy z Kanadą na SE Polityka.
Autor: MON/ Materiały prasowe Władysław Kosiniak-Kamysz
  • W Kielcach podpisano wstępne porozumienie o współpracy obronnej między Polską a Kanadą, będącą partnerem wiodącym tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
  • W przeddzień rozpoczęcia targów wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował polski sprzęt wojskowy na poligonie w Nowej Dębie w celu jego promocji i sprzedaży.
  • Podczas wydarzeń na poligonie szef MON zawarł również list intencyjny ze słowackim ministrem obrony Robertim Kaliňákiem, dotyczący współdziałania w obszarze bezpieczeństwa i przemysłu zbrojeniowego.

Współpraca obronna Polski i Kanady

Ministrowie obrony Polski i Kanady podpisali Memorandum of Understanding, czyli wstępne porozumienie dotyczące bilateralnej współpracy. Dzięki niemu rozpoczną się teraz negocjacje dotyczące szczegółów kooperacji w dziedzinie obronności. Wydarzenie odbyło się w przeddzień rozpoczęcia XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, w którym weźmie udział ponad 1200 wystawców z 43 państw. Krajem wiodącym tegorocznej edycji jest właśnie Kanada. Przed podpisaniem umowy szef polskiego MON spotkał się ze swoim odpowiednikiem z Kanady i przedstawicielami wielu innych państw na poligonie w Nowej Dębie, gdzie odbyła się prezentacja możliwości polskiego sprzętu wojskowego.

Czy Putin zaatakuje kraje NATO? Sikorski ostrzega i wskazuje na przykład Iranu

- Chcieliśmy pokazać, jak ten sprzęt oddziałuje, jak jest opanowany, zawładnięty przez polskich żołnierzy, przez nasze jednostki. Chcieliśmy pokazać go po to, żeby go też sprzedawać – powiedział wicepremier.

Słowacja współpracuje z nami w ramach SAFE

W Nowej Dębie szef MON zawarł także drugą ważną umowę - list intencyjny, którego drugą stroną był Robert Kaliňák, minister obrony Słowacji. Dokument dotyczy dwustronnej współpracy w ramach SAFE i określa m.in. kierunki dalszej współpracy obu państw w obszarze bezpieczeństwa i przemysłu obronnego. 

Kieleckie targi zakończą się w piątek. Program wydarzenia obejmie m.in. spotkania biznesowe i konferencje dotyczące współpracy obronnej Kanady z Polską i Ukrainą. Kanadyjskie firmy pokażą m.in. technologie lotnicze, bezzałogowe i energetyczne. 

Powakacyjna rewia mody w Sejmie
Galeria zdjęć 41
Biedrzycka Expressem } 2026 09 07
Sonda
Czy Polska powinna dalej zwiększać wydatki na obronność, nawet kosztem innych dziedzin?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ