Pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego. Tak wyglądała uroczystość, żegnało go wielu księży

Andrzej Wielowieyski, wybitny działacz opozycji demokratycznej i postać zasłużona dla polskiej transformacji, zmarł w wieku 98 lat, a jego państwowe uroczystości pogrzebowe odbyły się 7 września w Warszawie.

Był ekspertem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, doradcą Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz Lecha Wałęsy, a także członkiem Komitetu Obywatelskiego, co czyni go jedną z centralnych postaci walki o wolną Polskę.

Po transformacji ustrojowej pełnił funkcje senatora oraz posła do Parlamentu Europejskiego, a jego zasługi zostały uhonorowane najwyższymi odznaczeniami, w tym Orderem Orła Białego.

Andrzej Wielowieyski odszedł 29 sierpnia w wieku 98 lat. Ceremonie pogrzebowe rozpoczęły się w poniedziałek 7 września w Warszawie. Msza żałobna w intencji zmarłego została odprawiona w Kościele Parafialnym Najświętszego Serca Jezusa w warszawskiej Falenicy. Następnie, na Cmentarzu Parafialnym, odbyła się dalsza część uroczystości. Wśród licznie zgromadzonych żałobników i oficjeli obecni byli m.in. senator Bogdan Borusewicz, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma, Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz były prezydent Warszawy Marcin Święcicki.

Kariera i działalność społeczna

Andrzej Wielowieyski urodził się w Warszawie 16 grudnia 1927 roku. W okresie II wojny światowej, od 1943 roku, aktywnie uczestniczył w ruchu oporu, walcząc w oddziale partyzanckim Armii Krajowej.

Po zakończeniu wojny Wielowieyski wstąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej RP "Wici". W 1947 roku ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się w Ministerstwie Skarbu, a następnie kontynuowana była w Ministerstwie Finansów. W latach 1952-1955 pracował w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych, po czym do 1961 roku był związany z Miejską Komisją Planowania Gospodarczego w Warszawie.

W latach 1961-1978 Wielowieyski pracował w redakcji miesięcznika "Więź". Był również głęboko zaangażowany w działalność Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa w latach 1965-1972, a następnie sekretarza w okresach 1972-1981 i 1984-1989. Był także członkiem władz międzynarodowego ruchu intelektualistów katolickich "Pax Romana".

Rola w "Solidarności" i działalność polityczna

W 1980 roku Andrzej Wielowieyski odegrał kluczową rolę jako ekspert Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, a następnie jako doradca Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". W 1981 roku Krajowa Komisja Porozumiewawcza powołała go na kierownika ekspertów "Solidarności" w ramach Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych. W latach 1981-1985 był członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej. Od 1982 roku współpracował z redakcjami "Królowej Apostołów" i "Gościa Niedzielnego". W 1983 roku został doradcą Lecha Wałęsy, a od 1987 roku doradzał Krajowej Komisji Wykonawczej oraz zasiadał w Komitecie Obywatelskim przy przewodniczącym NSZZ "Solidarność".

Po przemianach ustrojowych, w wyborach w czerwcu 1989 roku, Andrzej Wielowieyski zdobył mandat senatora jako kandydat Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". W Senacie I kadencji sprawował funkcję wicemarszałka oraz wiceprzewodniczącego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.

Wielowieyski był członkiem kilku ugrupowań politycznych, w tym Ruchu Obywatelskiego – Akcja Demokratyczna (ROAD), Unii Demokratycznej oraz Unii Wolności. W 2001 roku ponownie został senatorem, tym razem z listy Bloku "Senat 2001". W latach 2003-2005 należał do koła senackiego Unii Wolności, a później Partii Demokratycznej.

Po tragicznej śmierci Bronisława Geremka 13 lipca 2008 roku, Andrzej Wielowieyski zajął jego miejsce w Parlamencie Europejskim. Był członkiem Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy.

Odznaczenia i upamiętnienie

W uznaniu swoich zasług, w 2011 roku Andrzej Wielowieyski został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem. Posiadał również szereg innych prestiżowych odznaczeń, w tym Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz francuski Krzyż Kawalerski Legii Honorowej.

W naszej galerii zobaczysz pogrzeb Andrzeja Wielowieyskiego:

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