Kaczyński i Czarnek z nowymi propozycjami. Zaprezentowali "Przebudzenie. Program dla Polski”

Na wydarzeniu „Przebudzenie. Program dla Polski” zaprezentowane zostały najbliższe inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości. Podsumowane zostały także dotychczasowe działania. - Jesteśmy właściwie jedyną demokratyczną formacją w Polsce - przyznał Jarosław Kaczyński, przedstawiając nowy program polityczny PiS w czasie wydarzenia. Jak dodał prezes PiS trzeba się obudzić: - Musimy podjąć działania ze szczególną energią, szczególną determinacją.

Nie zwalniamy tempa! 🇵🇱 Jeszcze w tym miesiącu kolejne trzy wielkie wydarzenia programowe. 🔥 POLSKA WIEŚ. PRZYSZŁOŚĆ MŁODYCH. BEZPIECZNA POLSKA. 📢 Tworzymy Program dla Polski! pic.twitter.com/udBSfzdX3z— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 7, 2026

Harmonogram jesiennych konwencji i tematycznych konferencji PiS

W czasie spotkania wskazano, że trzema najważniejszymi tematami, którymi interesują się Polacy, które są dla społeczeństwa najistotniejsze to sprawy związane z bezpieczeństwem, zdrowiem oraz rozwojem gospodarczym.

Jarosław Kaczyński wspomniał także o rolnictwie, jako jednym z kluczowych zagadnień. I tak 12 września odbędzie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości dotycząca rolnictwa, następnie 20 września konferencja dotycząca spraw młodzieży i młodych.

Kolejnymi zapowiedzianymi przez Jarosława Kaczyńskiego spotkaniami będą: 26 września konwencja poświęcona sprawom armii, zaś 3 października odbędą się rozmowy na temat gospodarki i ekonomii. W planach jest też wydarzenia dotyczące kwestii zdrowia, czyli ochrony zdrowia.

Czarnek przedstawił młode twarze PiS

Głos w czasie konwencji zabrał też Przemysław Czarnek, który przedstawił młodą drużynę PiS, która ma stać za powodzeniem proponowanego programu i swego rodzaju prekampanię:- Żeby przyspieszyć i wejść już teraz ostatecznie w ten okres prekampanii już wyborczej, bo za rok wybory i musimy być do nich przygotowani, ale musimy być przygotowani również do objęcia władzy i działania od pierwszego posiedzenia Rady Ministrów, z konkretnymi projektami. Żeby dodać energii naszej pracy dziś przedstawiamy kolejne twarze, młode twarze PiS, które uzupełnią prace wszystkich tych, którzy już się angażowali w naszą kampanię programową i będą odpowiadać za poszczególne odcinki i programowe i działania PiS - stwierdził Przemysław Czarnek w czasie spotkania pod hasłem „Przebudzenie. Program dla Polski”.

Osoby, o których mowa to: Krzysztof Ciecióra, Przemysław Drabek, Anna Gembicka, Małgorzata Golińska, Daniel Milewski, Kacper Płażyński, Szymon Pogoda, Katarzyna Sójka, Dariusz Stefaniuk, Andrzej Śliwka, Jarosław Wieczorek, Michał Woś, Magdalena Filipek-Sobczak, Mateusz Kurzajewski, Małgorzata Wassermann, Radosław Fogiel.

- To jest drużyna na zwycięstwo, na ratunek dla Polski, na uczynienie z Polski lidera tej części Europy i świata, na znalezienie recept i wdrożenia ich natychmiast w życie. Tak, bo my jesteśmy wiarygodni, bo my tworzymy program i go realizujemy - zachwalał kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek.

BIEDROŃ O SZCZEKNIU W SEJMIE