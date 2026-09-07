Kaczyński i Czarnek z nowymi propozycjami. Zaprezentowali "Przebudzenie. Program dla Polski”

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-09-07 14:24

W Warszawie Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało pierwsze elementy swojego planu programowego na najbliższe miesiące. To pierwszy krok, by zaprezentować we wrześniu nowe formaty programowe. Wydarzenie ma służyć m.in. podsumowaniu dotychczasowych działań oraz podkreśleniu roli młodszych polityków partii w wieku 30 i 40 lat w tworzeniu programu.

Na wydarzeniu „Przebudzenie. Program dla Polski” zaprezentowane zostały najbliższe inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości. Podsumowane zostały także dotychczasowe działania. - Jesteśmy właściwie jedyną demokratyczną formacją w Polsce - przyznał Jarosław Kaczyński, przedstawiając nowy program polityczny PiS w czasie wydarzenia. Jak dodał prezes PiS trzeba się obudzić: - Musimy podjąć działania ze szczególną energią, szczególną determinacją.

Harmonogram jesiennych konwencji i tematycznych konferencji PiS

W czasie spotkania wskazano, że trzema najważniejszymi tematami, którymi interesują się Polacy, które są dla społeczeństwa najistotniejsze to sprawy związane z bezpieczeństwem, zdrowiem oraz rozwojem gospodarczym.

Jarosław Kaczyński wspomniał także o rolnictwie, jako jednym z kluczowych zagadnień. I tak 12 września odbędzie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości dotycząca rolnictwa, następnie 20 września konferencja dotycząca spraw młodzieży i młodych.

Kolejnymi zapowiedzianymi przez Jarosława Kaczyńskiego spotkaniami będą: 26 września konwencja poświęcona sprawom armii, zaś 3 października odbędą się rozmowy na temat gospodarki i ekonomii. W planach jest też wydarzenia dotyczące kwestii zdrowia, czyli ochrony zdrowia

Czarnek przedstawił młode twarze PiS

Głos w czasie konwencji zabrał też Przemysław Czarnek, który przedstawił młodą drużynę PiS, która ma stać za powodzeniem proponowanego programu i swego rodzaju prekampanię:- Żeby przyspieszyć i wejść już teraz ostatecznie w ten okres prekampanii już wyborczej, bo za rok wybory i musimy być do nich przygotowani, ale musimy być przygotowani również do objęcia władzy i działania od pierwszego posiedzenia Rady Ministrów, z konkretnymi projektami. Żeby dodać energii naszej pracy dziś przedstawiamy kolejne twarze, młode twarze PiS, które uzupełnią prace wszystkich tych, którzy już się angażowali w naszą kampanię programową i będą odpowiadać za poszczególne odcinki i programowe i działania PiS - stwierdził Przemysław Czarnek w czasie spotkania pod hasłem „Przebudzenie. Program dla Polski”.

Osoby, o których mowa to: Krzysztof Ciecióra, Przemysław Drabek, Anna Gembicka, Małgorzata Golińska, Daniel Milewski, Kacper Płażyński, Szymon Pogoda, Katarzyna Sójka, Dariusz Stefaniuk, Andrzej Śliwka, Jarosław Wieczorek, Michał Woś, Magdalena Filipek-Sobczak, Mateusz Kurzajewski, Małgorzata Wassermann, Radosław Fogiel. 

- To jest drużyna na zwycięstwo, na ratunek dla Polski, na uczynienie z Polski lidera tej części Europy i świata, na znalezienie recept i wdrożenia ich natychmiast w życie. Tak, bo my jesteśmy wiarygodni, bo my tworzymy program i go realizujemy - zachwalał kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek.

BIEDROŃ O SZCZEKNIU W SEJMIE
Przemysław Czarnek przemawia do mikrofonu na tle napisu Przebudzenie. Obok młodzi politycy. Szczegóły na SE Polityka.
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