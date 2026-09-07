Niemiecki polityk AfD odpisał Tuskowi. Szokujące, co mu zaleca!

Z poparciem wynoszącym 44 proc. prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, czyli AfD zwyciężyła w wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt, tak wynika z exit pollu przeprowadzonego dla stacji ZDF. Pierwsze wieści o wygranej tej partii, określanej jako prawicowa, nacjonalistyczna, populistyczna czy antyestablishmentowa oraz prorosyjska, skomentował na gorąco premier Donald Tusk. W mocnych słowach odniósł się do wygranej AfD wskazując, że jeżeli chodzi o Polskę to w naszym kraju tylko "idiota" albo "zdrajca" może się cieszyć z takiego obrotu spraw. Nawiązał przy tym we wpisie na portalu X do dwóch polskich partii:

- W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS - ocenił Donald Tusk.

Polski premier nie musiał długo czekać na komentarz ze strony jednego z polityków Alternatywy dla Niemiec. Odezwał się eurodeputowany AfD Tomasz Froelich. Napisał do Tuska cytując, znany z reklamy popularnego batonika, slogan: - Herr Tusk, zjedz Snickersa! - przyznał.

Kim jest Tomasz Froelich? To niemiecki polityk polskiego pochodzenia, poseł do Parlamentu Europejskiego X kadencji. W 2016 dołączył do Alternatywy dla Niemiec.

Polscy politycy odnieśli się do wpisy Donalda Tuska

Wpis premiera Tuska skomentowali także polscy politycy. W tym m.in. Konrad Berkowicz z Konfederacji, który napisał: - Rozumiem tę frustrację. Widmo zakręcenia kraniku z gotówką z Niemiec, wspierającej Wasze środowisko, propagandę i festyny, też by mnie na Waszym miejscu niepokoiło. Macie powód do strachu.

Odezwali się też politycy z PiS, Arkadiusz Mularczyk wskazał: - Polski premier obraża Polaków z powodu wyniku wyborów w Niemczech. Panie Tusk, dość już tej pogardy, obrażania i dzielenia Polaków. Odejdź już. Polska ma dość.

Zaś Anna Zalewska, była minister edukacji, oceniła: - AfD to potężne zagrożenie dla europejskich wartości i współpracy polsko-niemieckiej. Niestety, ich wyniki to pokłosie błędów popełnionych przez Pana niemieckich przyjaciół w Niemczech i UE. Wynik AfD mówi nam jedno - Niemcy będą chcieli jeszcze mocniej forsować relokacje migrantów do Polski! Zatrzymać może to tylko silny i zdecydowany w relacjach z Niemcami rząd @pisorgpl! Pamiętajmy, że Konfederacja zasiada razem z AfD w jednej grupie w PE!

Czym charakteryzuje się AfD?

AfD jest określana jako partia prawicowa, nacjonalistyczna, populistyczna czy antyestablishmentowa. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji UE i przekazanie ich państwom narodowym, a także „normalizację” stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream.

Herr Tusk, zjedz Snickersa! 🥂— Tomasz Froelich (@TomaszFroelich) September 6, 2026

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