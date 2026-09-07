Morawiecki ostro o Kralu: „ten złodziej”. Były premier liczy, że afera pogrąży KO

Morawiecki o pieniądzach dla fundacji Ziobry

W programie „Gość Radia ZET” Mateusz Morawiecki został zapytany o doniesienia dotyczące pieniędzy, które fundacja Zbigniewa Ziobry miała otrzymać od szefa Zondacrypto Przemysława Krala. Prowadzący chciał wiedzieć, czy były minister sprawiedliwości powinien wrócić do Polski.

— Radziłbym całej polskiej klasie politycznej, pełne poparcie dla naszej propozycji komisji śledczej. Nie mamy nic do ukrycia. I chyba to jest dobry test na polską klasę polityczną. Kto jest za komisją śledczą, a kto nie jest — odpowiedział były premier na antenie Radia ZET.

Były premier atakuje rząd. „Mamy do czynienia z państwem z dykty”

Morawiecki próbował przenieść ciężar politycznej odpowiedzialności na obecną władzę. Przekonywał, że rząd miał wiedzieć o sprawie znacznie wcześniej. — Mamy do czynienia z państwem z dykty, ponieważ obecny rząd wiedział o tej aferze co najmniej od roku — mówił w Radiu ZET. Były szef rządu twierdził również, że odpowiednie instytucje nie zareagowały na czas.

— Cała machina, cały aparat państwa powinien zareagować już rok temu. Tymczasem obecny rząd i Koalicja Obywatelska patrzyła na to, jak kolejni ludzie wpadali w pułapkę — stwierdził.

W innym fragmencie rozmowy Morawiecki nazwał Krala „złodziejem” i zarzucił mu zabieranie pieniędzy Polakom. Są to słowa i oskarżenia byłego premiera, przytoczone za Radiem ZET.

„Mam nadzieję, że ta afera pogrąży” KO

Prowadzący zapytał Morawieckiego, czy sprawa może pogrążyć Prawo i Sprawiedliwość oraz całą prawicę. Polityk odpowiedział uderzeniem w politycznych rywali.

— Mam nadzieję, że ta afera pogrąży Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską, bo poruszamy się od złodzieja Kasprzyka do złodzieja Krala — powiedział były premier w Radiu ZET.

Morawiecki przekonywał także, że „Politycy Platformy Obywatelskiej wiedzieli o tym, co się dzieje z Zondacrypto już co najmniej od roku”. Nie przedstawił jednak dowodów potwierdzających ten zarzut. Były premier zaapelował jednocześnie o utworzenie komisji śledczej, która miałaby zbadać sprawę.

— Mówiłem o tym nawet porównując Zondacrypto do Amber Gold i wzywam dzisiaj całą polską klasę polityczną i PiS i Platformę do tego, żeby poparła komisję śledczą — podkreślił.

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