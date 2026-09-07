Chorosińska odpowie za szczekanie w Sejmie?! "Przynosi wstyd Sejmowi i pozostałym posłom"

Posłanka PiS Dominika Chorosińska wydawała odgłosy przypominające szczekanie podczas wystąpienia szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Sejmie, co zostało zidentyfikowane jako jej działanie na podstawie nagrań.

Zachowanie posłanki spotkało się z natychmiastową i szeroką krytyką, w tym z potępieniem ze strony Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz przeprosinami od partyjnego kolegi Tobiasza Bocheńskiego, mimo że sama Chorosińska broniła się, nawiązując do afery pedofilskiej.

Sprawa najprawdopodobniej trafi przed Komisję Etyki Poselskiej, której przewodnicząca Elżbieta Burkiewicz zapowiedziała podjęcie zdecydowanych kroków, uznając zachowanie posłanki za "oburzające" i nieakceptowalne, przynoszące wstyd Sejmowi.

Do zdarzenia doszło 4 września podczas posiedzenia Sejmu, w trakcie wystąpienia wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Z poselskich ław, konkretnie z obszaru zajmowanego przez posłów PiS, zarejestrowano odgłosy interpretowane jako naśladowanie szczekania. Analiza dostępnych nagrań wskazuje, że ich źródłem była posłanka Dominika Chorosińska.

Reakcje i komentarze

Incydent wywołał natychmiastową reakcję w debacie publicznej, przenosząc się do mediów społecznościowych i stając się przedmiotem licznych komentarzy politycznych. Pojawiły się również sugestie dotyczące skierowania sprawy do Komisji Etyki Poselskiej.

Zachowanie parlamentarzystki skomentowali również przedstawiciele koalicji rządzącej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił zdarzenie, stwierdzając: "Trudno o bardziej wymowny obraz politycznej degradacji i upadku całego PiS". Co ciekawe, krytycznie do postawy posłanki Chorosińskiej odniósł się także europoseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, Tobiasz Bocheński, który w rozmowie z Polsat News oświadczył: "Mogę przeprosić. Nie powinno mieć to miejsca".

Chorosińska poniesie konsekwencje?

W kontekście zaistniałej sytuacji głos zabrała przewodnicząca Komisji Etyki Poselskiej, Elżbieta Burkiewicz, w wywiadzie dla dziennika "Fakt". Wyjaśniła ona, że formalne podjęcie działań przez komisję wymaga złożenia wniosku.

- Czekamy na wniosek, żeby zająć się tą sprawą. Jeżeli nikt jej nie zgłosi, to taki wniosek skieruje pewnie mój klub - powiedziała.

Przedstawicielka klubu Centrum jednocześnie podkreśliła potrzebę reakcji na to zdarzenie, nazywając je "oburzającym zachowaniem", które "zdecydowanie powinno zostać odpowiednio nagłośnione". Przewodnicząca Komisji Etyki Poselskiej wskazała również na prawdopodobieństwo analizy materiałów filmowych z posiedzenia Sejmu.

- Jednocześnie należałoby przeanalizować nagrania z kamer i sprawdzić, czy zachowania posłanki Chorosińskiej nie powielali również inni posłowie, ponieważ podobne odgłosy dobiegały z innych części ław poselskich - zaznaczyła.

W ocenie Burkiewicz, postawa posłanki była całkowicie nieakceptowalna.

- Pani poseł Chorosińska przynosi wstyd Sejmowi i pozostałym posłom. Nawet jeśli ktoś ma odmienne poglądy od osoby, która w danym momencie przemawia z mównicy, w żadnym wypadku nie usprawiedliwia to takiego zachowania. Poseł nie ma prawa zachowywać się w ten sposób. To urąga wszelkim standardom. Takie zachowanie należy stanowczo i z całą mocą potępić - stwierdziła.

W naszej galerii zobaczysz Dominikę Chorosińską z córką:

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