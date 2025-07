Polska 2050 zagłosowała przeciwnie do Koalicji Obywatelskiej. Tusk nie wytrzymał: "to jest niemądre"

Polska 2050 w Opozycji do Koalicji? Sejmowa Bitwa o Miejsca Parkingowe!

W środę 9 lipca podczas głosowania nad nowelizacją ustawy o budownictwie społecznym, posłowie Polski 2050 zaskakująco połączyli siły z PiS i Konfederacją, by przeforsować poprawki dotyczące miejsc parkingowych.

Nowelizacja ustawy miała na celu podwyższenie limitu wydatków budżetu państwa na budownictwo społeczne. Jednak to nie kwestie finansowe były kwestią sporną. Sejm poparł część wniosków mniejszości i poprawki zgłoszone przez Polskę 2050, które dotyczyły minimalnej liczby miejsc postojowych przy nowych inwestycjach mieszkaniowych.

Jedna z kluczowych poprawek, którą poparła Polska 2050, zakładała wykreślenie z ustawy artykułu, który rezygnował z określania na poziomie krajowym minimalnego współczynnika liczby miejsc postojowych. Oznacza to, że deweloperzy budujący nowe mieszkania będą musieli nadal zapewniać odpowiednią liczbę miejsc parkingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warto zaznaczyć, że m.in. Koalicja Obywatelska od dłuższego czasu próbowała zlikwidować ten obowiązek argumentując, że "podnosi to koszty inwestorom".

Tusk rozczarowany, Suchoń z Polski 2050: nie jesteśmy od tego, aby przyklepywać pomysły lobbystów

- Jeśli to był kolejny taki moment podkreślenia dystansu do własnej koalicji ze strony Polski 2050, no to powiedziałbym, że to jest niemądre - ocenił Donald Tusk.

Z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził, że z "perspektywy rządu to rozczarowujące, jak któraś z partii tworzących koalicję głosuje inaczej, niż rząd.

Jednak poseł Mirosław Suchoń z Polski 2050 na konferencji prasowej przekonywał, że jego ugrupowanie stanęło w obronie godności człowieka i prawa mieszkańców do parkowania. Jak podkreślił, Polska 2050 obiecała w kampanii wyborczej, że będzie chronić obywateli przed przepisami, które mogą w nich uderzyć.

- Dzisiaj każdy, kto buduje nowe mieszkania, jest zobowiązany do tego, żeby przy tej inwestycji powstał parking, który będzie miał co najmniej 1,5 miejsca parkingowego na każde jedno mieszkanie. Czyli przy 40 mieszkaniach musi powstać 60 miejsc parkingowych - tłumaczył Suchoń.

Chodzi o artykuł ustawy, który zakładał rezygnację z określania minimalnych wymagań dotyczących miejsc parkingowych przy inwestycjach mieszkaniowych. Zdaniem Suchonia, ten zapis „uderzał w ludzi” i był pomysłem ministra z Lewicy.

- Państwo wybaczą, ale nie jesteśmy od tego, żeby przyklepywać milcząco pomysły lobbystów, z którymi przychodzą do Sejmu różnego rodzaju podmioty. Jesteśmy od tego, żeby bronić godności ludzi - oświadczył Suchoń. - Możemy dzisiaj z dumą powiedzieć, że wygraliśmy tę wojnę, obroniliśmy prawo mieszkańców do tego, żeby mieli gdzie parkować - dodał.

Projekt nowelizacji ustawy został przygotowany przez polityków Nowej Lewicy: wiceszefa MRiT Tomasza Lewandowskiego oraz jego poprzednika, obecnie prezydenta Włocławka, Krzysztofa Kukuckiego. To właśnie oni zaproponowali rezygnację z minimalnych wymagań dotyczących miejsc parkingowych, co wywołało sprzeciw Polski 2050.

Nowelizacja zakłada m.in. podwyższenie maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa na budownictwo socjalne i komunalne (BSK) oraz społeczne budownictwo czynszowe (SBC). Jednak to kwestia miejsc parkingowych zdominowała dyskusję i doprowadziła do zaskakującego podziału w koalicji rządzącej.

