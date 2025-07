Siemoniak o Hołowni: „Nigdy się nie zawiodłem”. Jasny sygnał dla Tuska i opozycji

– Szanuję go bardzo jako marszałka Sejmu i dobrze z nim się współpracuje. […] Jeśli chodzi o moje relacje z marszałkiem Hołownią, prostego ministra z rządu, to mam zaufanie, dlatego że w jakichś sprawach, które dotyczą prac parlamentarnych, o które go prosiłem, nigdy się na tym nie zawiodłem – podkreślił.