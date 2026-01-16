Polska 2050 decyduje o wyborze nowego lidera. Szymon Hołownia rządzi partią z Dubaju

Powtórka II tury wyborów?

W piątek Rada Krajowa Polski 2050 podejmie decyzję w sprawie II tury wyborów nowego przewodniczącego, po tym gdy nie udało się ich rozstrzygnąć z powodu podejrzenia wpływania na wynik internetowego głosowania z zewnątrz. Przypominamy, że w pierwszej turze, która odbyła się w sobotę, najwięcej głosów zdobyła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska‑Nałęcz (277), a na drugim miejscu znalazła się minister klimatu i środowiska Paulina Hennig‑Kloska (131).Chociaż założyciel i dotychczasowy lider Polski 2050, Szymon Hołownia, deklarował, że być może powalczy o pozostanie na stanowisku (jeśli partia zdecydowałaby o rozpoczęciu wyborów od nowa), to jednak jest to mało realny scenariusz. Może on natomiast liczyć na honorową funkcję. – Zarząd krajowy Polski 2050 będzie rekomendował utworzenie funkcji honorowego przewodniczącego‑założyciela. Liczymy na to, że Szymon Hołownia pozostanie ważnym politykiem Polski 2050 – powiedziała w czwartek minister klimatu i środowiska Paulina Hennig‑Kloska.

Przewodniczący odpoczywa za granicą

Tymczasem, jak ustalił „Super Express”, wicemarszałek Sejmu wyjechał z rodziną na odpoczynek do Dubaju. Prawdopodobnie weźmie udział w Radzie Krajowej zdalnie.

Coraz więcej polityków wybiera Dubaj na miejsce wypoczynku. W okresie świąteczno‑noworocznym odwiedził go Sławomir Mentzen z rodziną, który relacjonował atrakcje w mediach społecznościowych – zwiedzał miasto, odwiedził Burdż Chalifa, jeździł po pustyni, a także nagrał lot na tyrolce nad panoramą metropolii. W poście do filmu Mentzen dodał sarkastyczny komentarz polityczny, porównując ograniczenia biurokratyczne do „słabeuszy trzymających orła za nogi” i przekonując, że prawica chce „pozwolić ludziom latać i działać”.

Dubaj to miasto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) – kraju położonym na Półwyspie Arabskim, nad Zatoką Perską. To jedno z siedmiu emiratów tworzących państwo, obok m.in. Abu Zabi, Szardży czy Ras al‑Chajmy.

