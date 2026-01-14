Polska 2050 połączy listy z KO? Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz komentuje

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-01-14 11:18

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wyraziła swoje stanowcze stanowisko w sprawie przyszłości partii oraz unieważnionych wyborów na przewodniczącego. Oceniła, że Polska 2050 powinna funkcjonować jako samodzielna siła polityczna, odrzucając pomysł wspólnych list z koalicjantami. Ujawniła również szczegóły dotyczące incydentu, który doprowadził do unieważnienia głosowania.

K. Pełczyńska-Nałęcz

i

Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050 ujawnia kulisy unieważnionych wyborów na przewodniczącego partii.
  • Wiceszefowa partii wskazuje na próbę ataku hakerskiego, który zablokował system głosowania, notując 26 tysięcy wejść zamiast 700 uprawnionych.
  • Pełczyńska-Nałęcz stanowczo odrzuca pomysł wspólnych list wyborczych, podkreślając potrzebę samodzielnego i wyrazistego centrum politycznego.

Poniedziałkowe wybory na przewodniczącego Polski 2050 zostały unieważnione z powodu nieoczekiwanie dużej liczby oddanych głosów. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wiceszefowa partii, przekonywała w programie "Gość Wydarzeń", że technicznie wszystko było przygotowane prawidłowo.

- Wiemy na pewno, że wszystko z naszej strony zostało dopełnione. Wszystkie zakupy, pliki, pakiety – zapewniła.

Dodała, że system, w którym odbyły się wybory, był już wielokrotnie używany, w tym podczas regionalnych głosowań.

- I to nie są pierwsze wybory, które w tym systemie odbywamy. To są już któreś dziesiąte wybory, zwłaszcza w ostatnim czasie wszystkie wybory regionalne. Pierwsza tura – wszystko się odbyło gładko, bezbłędnie, prawidłowo, systemowo – wyjaśniła.

Wiceszefowa partii wskazała, że problem pojawił się w drugiej turze. Jak stwierdziła, najpewniej doszło do jakichś ingerencji z zewnątrz. Błąd polegał na zablokowaniu systemu po odnotowaniu znacznie większej liczby wejść niż uprawnionych do głosowania.

- Okazało się, że w tym głosowaniu było 26 tysięcy wejść na uprawnionych mniej niż 700 osób [...]. Doszło do jakiejś próby ataku hakerskiego – wyjaśniła ministra w rozmowie z Markiem Tejchmanem.

Co dalej z Polską 2050?

Pełczyńska-Nałęcz odniosła się również do przyszłości Polski 2050, podkreślając jej rolę jako niezależnego podmiotu na scenie politycznej.

- Dla mnie Polska 2050 ma sens dla Polski 2050, ale przede wszystkim dla Polski jako partia samodzielna, jako wyraziste centrum – stwierdziła.

Polityk stanowczo odrzuciła możliwość wspólnej listy wyborczej z Donaldem Tuskiem i jego partią.

Krzysztof Gawkowski ocenił wybory w Polsce 2050. ABW zajmie się sprawą?

- Nie. Nie dlatego, że z Donaldem Tuskiem. To jest złe sformułowanie. Ja uważam, że jedna lista nie jest dobrym rozwiązaniem dla nikogo - powiedziała.

Wiceszefowa partii odwołała się do doświadczeń z 2023 roku, kiedy była przeciwna jednej liście.

- W 2023 roku byłam przeciwna jednej liście, bo uważałam, że nie będzie demokratycznego rządu i to się okazało prawdą - powiedziała. - Jedna lista pokazała, co może, przy wyborach pana prezydenta Trzaskowskiego. Ubolewam, głosowałam na niego. To daje zwycięstwo niedemokratycznym, radykalnie prawicowym siłom, czemu jestem przeciwna – podkreśliła. Wskazała, że jej sprzeciw nie dotyczy konkretnie szefa rządu czy jego partii, lecz autonomii Polski 2050.

- Takie wyraziste centrum, jakim jesteśmy, powinno być oddzielnie na scenie politycznej. "Nie" dla jednej listy, bo to się nie sprawdziło w przeszłości, a więcej tego samego daje więcej tego samego – podsumowała.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz:

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Gotowanie nie jest moją życiową pasją
17 zdjęć
Sonda
Czy wg Ciebie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna zostać liderką Polski 2050?
CZARNECKI: KACZYŃSKI LUBI MUSZTROWAĆ.
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLSKA 2050
KATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ