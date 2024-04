Polska 2050 oferuje sprzedawcom podwójną stawkę. Solidarność nie chce "niedzielnych niewolników"

Wojna o handel w niedziele

Powrót handlu w niedziele to jedna z obietnic KO i Trzeciej Drogi. Posłowie Polski 2050 złożyli niedawno w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Zakłada on, że pierwsza i trzecia niedziela w miesiącu będą handlowymi, a pracownik dostanie za pracę w te dni podwójną stawkę oraz dzień wolny. - Będziemy o tym rozmawiać w koalicji – zapowiedział lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia na spotkaniu z wyborcami w Białymstoku. W koalicji rozmowy będą trudne - handlu w niedziele nie chce Nowa Lewica. Ministra pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziewmianowicz-Bąk stwierdziła niedawno, że Polacy przyzwyczaili się do zakazu handlu w niedziele.

Solidarność mówi "nie"

Pomysłu Polski 2050 nie akceptują tym bardziej związkowcy. - Nie godzimy się na pracę w niedziele, nawet za dodatkowe pieniądze. Kobiety, bo 80 proc. pracowników handlu stanowią panie, powinny dobrze zarabiać za pracę od poniedziałku do soboty. Niedziela to dla nich dzień odpoczynku z rodziną. Poza tym domyślamy się, znając politykę sieci handlowych, że dodatek za niedziele byłby wypłacany kosztem innych, obecnych dodatków, np. za wydajność – komentuje Alfred Bujara z „Solidarności”.

