Leszek Miller o planach aresztowania Zbigniewa Ziobry: "Droga do Budapesztu jest już przetarta"

Jacek Prusinowski
2025-10-29 11:47

Były premier mówi wprost, że zapowiedzi prokuratury przyjął z dużym zadowoleniem. Jego zdaniem Zbigniew Ziobro może schronić się w Budapeszcie, ale jeżeli nie zdecyduje się na taki wariant, w grę wchodzi więzienie. - Niedawno widzieliśmy jak były prezydent Francji maszerował do więzienia także to nie byłoby nic dziwnego, że po nim do celi idzie polski były minister sprawiedliwości - mówi Leszek Miller w "Sednie Sprawy"

L. MILLER: CIESZĄ MNIE DZIAŁANIA PROKURATURY WOBEC ZIOBRY
