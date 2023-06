Polonia ze wszystkich kontynentów spotkała się w Kancelarii Premiera

- Odzyskanie niepodległości oraz utrzymanie ducha wolnej Polski nie byłoby możliwe bez zaangażowania Polaków żyjących na obczyźnie - napisał m.in. premier w odczytanym przez ministra Jana Dziedziczaka liście do ponad 300 uczestników VI Światowego Zjazdu Polonii i Polaków za granicą. A potem przyszedł czas na konkretne rozwiązania, które rząd wprowadza w ramach skoordynowanej polityki polonijnej. - Działamy błyskawicznie i skutecznie - zapewniał minister Dziedziczak. Minister Przemysław Czarnek podkreślił, jak bardzo polski rząd angażuje się w rozwój i dofinansowanie edukacji Polaków rozsianych na całym świecie, dbając o rozwój państwowych polskich szkół, a także po raz pierwszy polskich przedszkoli z granicą, na razie w Niemczech. - Znajomość języka polskiego jest kluczowa w utrzymaniu więzi młodych Polaków, często urodzonych już na obczyźnie z ojczyzną - podkreślał minister Czarnek. Zaznaczył też, Sejm na swoim ostatnim posiedzeniu przyjął przepisy, zgodnie z którymi ukończenie takiej szkoły oznacza jednocześnie dla absolwenta certyfikat znajomości języka polskiego honorowanego w Polsce. Minister wymieniał też program Powroty skierowany do wybitnych naukowców polskiego pochodzenia rozsianych na całym świecie, Akademię Kopernikańską, Poznaj Polskę oraz fundusz stypendialny dla studentów polskiego pochodzenia. - Jesteście naszym ogromnym potencjałem - podkreślał minister Czarnek. - Żyjemy po raz pierwszy w państwie polskim, które nie musi Polonii prosić o pomoc, jak to było przez dekady. Państwo polskie ma dzisiaj budżet ponad dwukrotnie większy niż zaledwie 7 lat temu, a wydatki na oświatę wzrosły czterokrotnie - zaznaczył.

Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska podkreślała, że warto być Polakiem. I dziękowała rodakom, którzy zostali w Ukrainie i odważnie pomagają walczącym Ukraińcom. - Pamiętajmy także o naszych rodakach oraz dzielnych nauczycielach na Białorusi, którzy prowadzą naukę w podziemiu, ryzykując więzienie - mówiła.

A potem przyszedł czas na uhonorowanie organizacji polonijnych z całego świata. Minister Jan Dziedziczak jako pełnomocnik rządu ds. Polonii wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. Jednym z odznaczonych był przedstawiciel Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego ze Stanów Zjednoczonych, Jacek Szklarski. - Nasza misja to uświadamianie Amerykanów na temat mordu katyńskiego i katastrofy smoleńskiej. Ostatnio mieliśmy konferencję w centrum Waszyngtonu, w Muzeum Ofiar Komunizmu pt. "Pamiętaj o ludobójstwie katyńskim" z ambasadorami Łotwy i Litwy, która odbiła się szerokim echem. Rozmawiamy też z najważniejszymi politykami w USA. Dzięki naszym lokalnym kongresmenom docieramy do amerykańskiego Kongresu. To jest bardzo ważne, by o tym mówić i to w nowoczesny sposób - podkreślił Szklarski.

Na zjeździe obecna była także Natalia Kusendova, która mimo młodego wieku robi błyskawiczną karierę polityczną w Kanadzie. W tej chwili już drugą kadencję zasiada w parlamencie w Toronto. - Moja mama jest z Polski, a ojciec Słowakiem, stąd moje nazwisko - tłumaczy. Mimo że urodziła się za granicą, doskonale posługuje się naszym językiem. - Czuję się Polką, mam polskie obywatelstwo, jako dziecko chodziłam do polskiej szkoły w każdą sobotę, a teraz często odwiedzam moją babcię pod Rzeszowem - podkreśla swoje związki z ojczyzną. Z zawodu i wykształcenia pielęgniarka rozpoczęła karierę polityczną. W wieku 29 lat wystartowała w wyborach miejscowości Misisaga niedaleko Toronto w wielokulturowym okręgu, w którym mieszka ponad 50 tys. ludzi o polskich korzeniach. - Chciałam ulepszyć system zdrowotny i wystartowałam z ramienia partii konserwatywnej. W 2018 r. wygrałam pierwsze wybory do parlamentu ontaryjskiego (szczebel rządowy) jako najmłodsza parlamentarzystka - mówi. Drugą kadencję rozpoczęła w 2022 r. z jeszcze większym poparciem wyborców.