Sedno Sprawy 30.06.2023

Kampania będzie jak mecz bokserski. Były rzecznik prezydenta zapowiada ostrą wymianę ciosów

To będzie ostra i brutalna kampania, Krzysztof Łapiński nie ma żadnych wątpliwości. Były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy dodaje, że gra toczy się o najwyższą stawkę - Walka o to, czy się będzie u władzy, czy nie, więc toczy się pod ogromną presją czasu. To wielki wysiłek fizyczny i psychiczny - wyjaśnia w Sednie Sprawy były polityk obozu rządzącego i współautor zwycięskiej kampanii wyborczej w 2015 roku.