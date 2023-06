i Autor: Art Service, Paweł Dąbrowski

Wybory coraz bliżej

Nowy sondaż. Spore rozczarowanie dla Tuska

Wybory coraz bliżej, a na opozycji wciąż nie jest jasne, ile list wyborczych będzie podczas jesiennego głosowania. Liderem opozycji jest Donald Tusk, ale czy to on powinien stanąć na czele rządu, gdyby siłom opozycyjnym udałoby się sięgnąć po zwycięstwo? Najnowszy sondaż mówi co innego.