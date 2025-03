Tusk zwrócił się do Jessiego Eisenberga: Rolę następnego Jamesa Bonda masz w kieszeni!

Nie żyje Barbara Skrzypek. Jarosław Kaczyński wspomina bliską przyjaciółkę

Barbara Skrzypek była bliską współpracowniczką Jarosława Kaczyńskiego, oraz pełnomocniczką Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego. jak stwierdził Jarosław Kaczyński w Telewizji Republika, że Barbara Skrzypczak była "matką wielu politycznych karier" w Prawie i Sprawiedliwości.

- Była w tym co robiła geniuszem. Była bardzo pracowita i bardzo dzielna, bo miała trudne życie osobiste. Na domie cały dom, począwszy na robieniu obiadów, a kończywszy na jego utrzymaniu. W pracy była o 7 rano, wychodziła z pracy po 12 godzinach, a miała jeszcze obowiązki domowe [...] To była moja przyjaciółka [...] To straszny czas dla mnie i dla całego naszego środowiska - mówił Jarosław Kaczyński.

Politycy PiS składają kondolencje po śmierci Barbary Skrzypek

- Wstrząsająca, smutna wiadomość - nie żyje Barbara Skrzypek. Pani Barbara przez lata była prawdziwą opoką, służącą innym pomocą i opieką. Była bardzo ważną osobą także dla mnie. Jestem, i zawsze będę, wdzięczna za każdą rozmowę z Nią. Cześć Jej Pamięci. - napisała Barbara Szydło.

- Z ogromnym smutkiem przyjąłem informację o śmierci pani Barbary Skrzypek, kobiety wyjątkowej, wrażliwej i niezastąpionej. Odeszła nagle, ale ból po jej stracie będzie trwał długo. Zaszczuta przez obecną władzę, ciągana po prokuraturach, przesłuchiwana godzinami. Nie bójmy się tych słów - pierwsza ofiara niekończących się opresji wobec opozycji. Pani Basiu, będzie Pani bardzo brakowało. Dzięki Tobie świat polityki miał jasną barwę - napisał na X były premier Mateusz Morawiecki.

- Śp. Barbara Skrzypek była wyjątkową osobą. Niezwykle profesjonalną, niezwykle lojalną, charakteryzowała Ją ogromna klasa. Zaszczytem było móc z Nią współpracować. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia. Niech spoczywa w pokoju - napisał poseł PiS Radosław Fogiel

- Śp. Barbara Skrzypek zmarła. Po długim przesłuchaniu w prokuraturze, która realizuje polityczne zlecenie ataku na Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Tego nie da się komentować... - pisze poseł Janusz Kowalski.

- Zmarła Barbara Skrzypek, pani Basia, wieloletnia szefowa sekretariatu prezesa J. Kaczyńskiego. Skromna, pracowita, kulturalna, z tym swoim łagodnym uśmiechem, ciepłem i spokojem; dobrze zasłużyła się Polsce! R.I.P. - napisał były minister kultury Piotr Gliński.

- Moje szczere kondolencje dla wszystkich Bliskich śp. Barbary Skrzypek. To była wspaniała osoba. Każdy to wiedział - pisał poseł PiS Michał Wójcik.

- Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Barbara Skrzypek. Mocno przeżywała niesłuszne ataki na siebie. Oby wszystkich winnych tej śmierci dopadła sprawiedliwość. Karma wraca - napisała europosłanka PiS Beata Mazurek

- Barbarę Skrzypek znałem od lat. Była ciepłą, wspaniałą i zawsze profesjonalną osobą. Pamięć o Pani Dyrektor nigdy nie zginie. Niech spoczywa w pokoju - napisał szef koła poselskiego PiS Mariusz Błaszczak.

