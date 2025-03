Nie żyje Barbara Skrzypek! To bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego

Nie żyje Barbara Skrzypek. Miała 66 lat

Barbara Skrzypek od 1990 roku blisko współpracowała z Jarosławem Kaczyńskim. W Prawie i Sprawiedliwości była szefową kancelarii, a także dyrektorem biura prezydialnego partii. Wcześniej była referentem, starszym referentem w Kancelarii Tajnej w Wydziale Ogólnym w Urzędzie Rady Ministrów, oraz referentem w Gabinecie Prezesa Rady Ministrów. Była także pełnomocniczką Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego.

W 2018 roku "Wprost" umieścił ją na 41. miejscu w rankingu 50 najbardziej wpływowych Polek i Polaków. Według Tygodnika była najbardziej tajemniczą i jedną z najważniejszych kobiet w polskiej polityce. W 2020 roku przeszła na emeryturę.

Cztery dni przed śmiercią Barbara Skrzypek była przesłuchiwania w sprawie spółki Srebrna. Jest oświadcznie prokuratury

Jak podaje Republika, w środę 12 marca miała być przez pięć godzin przesłuchiwana przez prokurator Ewę Wrzosek w śledztwie dotyczącym tzw. "dwóch wież" spółki Srebrna, w której sama miała dwa udziały.

Sprawa spółki Srebrna znalazła się w styczniowym raporcie komisji Dariusza Korneluka, po czym kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Warszawie podjęło decyzję o rozpoczęciu śledztwa.

O śmierci Barbary Wrzosek poinformowano, gdy w studiu Republiki był poseł PiS Paweł Szefernaker. Powiedział, że to "tragiczna informacja"

- Dzisiaj Pani Barbara płaci najwyższą cenę, jaką można zapłacić, w związku z tym, że została przesłuchana w prokuraturze tylko dlatego, że była najbliższym współpracownikiem przez lata, Jarosława Kaczyńskiego. To pokazuje do czego ta władza dąży. Brak mi słów, dopiero teraz do mnie ta informacja dociera, to była wspaniała osoba. Każdy chciałby mieć takiego współpracownika - powiedział Szefernaker.

Jak później sprostowała prokuratura, przesłuchanie trwało 4 godziny, a w trakcie zarządzono przerwę dla odpoczynku.

- Przesłuchanie odbywało się w bardzo kulturalnej atmosferze, żadna z osób uczestniczących nie składała do protokołu uwag, zastrzeżeń ani wniosków o sprostowanie protokołu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuje, że łączenie śmierci świadka z faktem jego przesłuchania i podnoszenie bezpośredniego związku pomiędzy tymi zdarzeniami skutkować będzie wystąpieniem przez Prokuraturę Okręgową na drogę cywilnoprawną celem ochrony dobrego imienia instytucji i referenta sprawy. Rodzinie zmarłej i Jej Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu poniesionej straty - poinformowała prokuratura.

