Politycy PiS udali się na Węgry wspierać Orbana. Do sieci trafiło zdjęcie. Jest też wymowny symbol

Do udziału w wyborach parlamentarnych na Węgrzech zarejestrowało się pięć list partyjnych oraz 12 list węgierskich mniejszości. Sondaże wskazują jednak, że walka o mandaty rozstrzygnie się między dwoma blokami, a szansę na wejście do parlamentu ma jeszcze tylko jedna partia. Przedwyborcze sondaże wskazują, że jedyną partią poza partiami: TISZĄ i Fideszem, które mają szanse wejść do parlamentu, jest jeszcze jedno ugrupowanie, skrajnie prawicowy Mi Hazank (Ruch Naszej Ojczyzny). Sondaże wskazują także, że większe szanse na powodzenie w wyborach może mieć TISZA, a to wywróciłoby węgierską scenę polityczną.

Jak wiadomo na Węgrzech przebywają dwaj politycy z Polski, Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. Obaj uzyskali azyl polityczny na Węgrzech od obecnej władzy i nie zamierzali wracać do Polski, bo uważają, że u nas nie ma praworządności w czasach obecnego rządu. Jednak, jeśli na Węgrzech wygra partia Magyara, los byłego polskiego ministra sprawiedliwości oraz byłego wiceministra sprawiedliwości nie będzie dobry. Już jakiś czas temu Magyar zapowiedział, że może dojść do ekstradycji Ziobry i Romanowskiego. Już w lutym Peter Magyar, lider węgierskiej partii TISZA, która teraz jest w opozycji, został zapytany w wywiadzie o polskich polityków i jak zapowiedział: - Jeśli nadal tu będą, gdy rząd TISZY zostanie sformowany, dokonamy ich ekstradycji pierwszego dnia.

Zresztą politycy PiS bardzo wspierają Viktora Orbana i liczą, że jego środowisko wygra wybory. W piątek (10 kwietnia), czyli na ostatniej prostej przed wyborami na Węgrzech poseł Michał Wójcik opublikował zdjęcie prosto z Budapesztu, na którym pozował m.in. z posłami Prawa i Sprawiedliwości Marią Kurowską oraz posłem Janem Kanthakiem. - Budapeszt.❤️ Wspieramy Victora Orbana - podpisał zdjęcie Wójcik.