Zembaczyński ostro o Ziobrze! "Węgierski miesiąc miodowy panie Ziobro się kończy. Pakuj się! "

Sara Osiecka
Kamil Szewczyk
2026-04-08 5:00

Zbliżające się wybory parlamentarne na Węgrzech, zaplanowane na 12 kwietnia, budzą coraz większe emocje. Czy tego dnia były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (56 l.) będzie musiał się pakować i wracać do Polski? Wątpliwości nie ma Witold Zembaczyński (46 l.) z KO. - Węgierski miesiąc miodowy panie Ziobro się kończy. Ziobro, pakuj się! - mówi Zembaczyński.

Autor: Jacek Domiński/, Artur Hojny/Super Express/ Reporter
  • Wybory parlamentarne na Węgrzech 12 kwietnia mogą zakończyć azyl polityczny Zbigniewa Ziobry, który przebywa tam od jesieni 2025 roku, udzielony przez Viktora Orbána.
  • Lider węgierskiej opozycji, Péter Magyar, zapowiedział wydalenie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego z Węgier natychmiast po przejęciu władzy, co stało się elementem jego kampanii przeciwko korupcji.
  • Polscy politycy z różnych stron sceny politycznej komentują sytuację: Witold Zembaczyński (KO) zapowiada "koniec miesiąca miodowego" dla Ziobry i jego powrót do Polski, natomiast Jacek Ozdoba (PiS) broni Orbána, twierdząc, że wygra wybory.

Wybory parlamentarne na Węgrzech, zaplanowane na 12 kwietnia, mogą okazać się momentem zwrotnym nie tylko dla Budapesztu, ale i dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. W centrum kampanijnych emocji niespodziewanie znalazł się Zbigniew Ziobro, który od jesieni 2025 roku przebywa na Węgrzech, korzystając z azylu politycznego, udzielonego przez Wiktora Orbána.

Dla byłego ministra sprawiedliwości, wynik niedzielnego głosowania może oznaczać koniec bezpiecznego azylu. Lider opozycji, Péter Magyar (45 l.), uczynił z obecności polskich polityków na Węgrzech jeden z elementów swojej retoryki wymierzonej w układ korupcyjny i chronienie sojuszników Orbána. Zapytany o los Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego po przejęciu władzy, odpowiedział bez wahania:

- Wydalimy ich pierwszego dnia. Myślę, że będą w drodze do Moskwy lub Mińska - stwierdził.

Komisja ds. Pegasusa kończy prace. Zembaczyński: Ziobro sam się pogrążył

Sprawę skomentował dla nas członek komisji ds. Pegasusa, Witold Zembaczyński z KO.

- Węgierski miesiąc miodowy, panie Ziobro, się kończy. Albo do niedzieli sam się spakuje i wróci do Polski, albo go przywieziemy. Czas sprawiedliwości nadchodzi. Orban najpewniej straci władzę i Ziobro nie będzie już pod ochroną - stwierdził.

Europoseł PiS Jacek Ozdoba (35 l.) ostro ripostował polityka KO.

- Nie jest on najostrzejszą kredką w piórniku Donalda Tuska. Orbán wygra wybory – stwierdził w rozmowie z nami Jacek Ozdoba.

POSPIESZALSKI O "LAWENDOWEJ MAFII", SPALONYM KRZYŻU I LUDZIACH GRZEGORZA BRAUNA
