Politycy PiS komentują decyzję Nawrockiego ws. SAFE. Kaczyński i Czarnek zadowoleni

- Prezydent Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny program pożyczek obronnych SAFE, co wywołało ostrą reakcję premiera Tuska.
- Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów na piątek, by omówić odpowiedź rządu na decyzję prezydenta.
- Politycy PiS, w tym Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek, popierają weto prezydenta, padły słowa o DAFE jako "niemieckiej chwilówce".
- Czy decyzja prezydenta wpłynie na bezpieczeństwo Polski i jakie będą dalsze kroki rządu?
Prezydent zdecydował, że nie zamierza podpisać ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. Jego decyzja wzbudziła wiele komentarzy, a także reakcję premiera Donalda Tuska. Szef rządu zapowiedział, że w piątek (13 marca) zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów: - Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd! Jutro o 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów - przekazał Tusk. Posiedzenie ma się rozpocząć o godz. 9 rano.
CZYTAJ: Tusk zapowiedział pilne posiedzenie rządu. Będzie na nim przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego!
Decyzję Nawrockiego skomentowali czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński na portalu X napisał: - Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim. Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego.
W podobnym tonie wypowiedział się kandydat PiS na premiera, wiceszef partii Przemysław Czarnek, który unijny program SAFE nazwał "niemiecką chwilówką": - Prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. niemiecką chwilówkę. Dlaczego? Bo Polska nie może uzależniać bezpieczeństwa od kredytów z zewnątrz. Jest alternatywa: 185 mld zł na zbrojenia bez pożyczki, przygotowane razem z NBP. Polska powinna sama decydować o swojej armii i swoim bezpieczeństwie - przekazał w sieci.
Przemysław Czarnek w dołączonym do wpisu nagraniu, w którym nazwał program SAFE „nieuczciwą niemiecką chwilówką”. Jak dodał, że prezydent podjął swoją decyzję, bo „wsłuchał się w obóz patriotyczny”. - Sam z niego pochodzi i dokładnie wiedział, że to polscy patrioci, którzy chcą polskiej niepodległości i suwerenności, dokładnie obnażyli kłamstwa Tuska - powiedział Czarnek. Wspomniał też o tzw. programie SAFE 0 proc., autorstwa Adama Glapińskiego, szefa NBP i prezydenta, który to, jak dodał zapewni 185 mld zł na zbrojenia i to bez pożyczki.