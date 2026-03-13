Politycy PiS komentują decyzję Nawrockiego ws. SAFE. Kaczyński i Czarnek zadowoleni

Prezydent Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny program pożyczek obronnych SAFE, co wywołało ostrą reakcję premiera Tuska.

Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów na piątek, by omówić odpowiedź rządu na decyzję prezydenta.

Politycy PiS, w tym Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek, popierają weto prezydenta, padły słowa o DAFE jako "niemieckiej chwilówce".

Czy decyzja prezydenta wpłynie na bezpieczeństwo Polski i jakie będą dalsze kroki rządu?

Prezydent zdecydował, że nie zamierza podpisać ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na obronność SAFE. Jego decyzja wzbudziła wiele komentarzy, a także reakcję premiera Donalda Tuska. Szef rządu zapowiedział, że w piątek (13 marca) zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów: - Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd! Jutro o 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów - przekazał Tusk. Posiedzenie ma się rozpocząć o godz. 9 rano.

Decyzję Nawrockiego skomentowali czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński na portalu X napisał: - Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim. Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

🔥 Prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. „niemiecką chwilówkę”. Dlaczego? Bo Polska nie może uzależniać bezpieczeństwa od kredytów z zewnątrz. 🔔 Jest alternatywa: 185 mld zł na zbrojenia bez pożyczki, przygotowane razem z NBP. 🇵🇱 Polska powinna sama decydować o swojej armii i… pic.twitter.com/Nb1HK5fHlo— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) March 12, 2026

W podobnym tonie wypowiedział się kandydat PiS na premiera, wiceszef partii Przemysław Czarnek, który unijny program SAFE nazwał "niemiecką chwilówką": - Prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. niemiecką chwilówkę. Dlaczego? Bo Polska nie może uzależniać bezpieczeństwa od kredytów z zewnątrz. Jest alternatywa: 185 mld zł na zbrojenia bez pożyczki, przygotowane razem z NBP. Polska powinna sama decydować o swojej armii i swoim bezpieczeństwie - przekazał w sieci.

Przemysław Czarnek w dołączonym do wpisu nagraniu, w którym nazwał program SAFE „nieuczciwą niemiecką chwilówką”. Jak dodał, że prezydent podjął swoją decyzję, bo „wsłuchał się w obóz patriotyczny”. - Sam z niego pochodzi i dokładnie wiedział, że to polscy patrioci, którzy chcą polskiej niepodległości i suwerenności, dokładnie obnażyli kłamstwa Tuska - powiedział Czarnek. Wspomniał też o tzw. programie SAFE 0 proc., autorstwa Adama Glapińskiego, szefa NBP i prezydenta, który to, jak dodał zapewni 185 mld zł na zbrojenia i to bez pożyczki.

Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim. Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego.— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) March 12, 2026

