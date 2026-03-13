Sensacyjny wynik sondażu. Kosiniak-Kamysz miażdży Błaszczaka i Macierewicza

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-03-13 5:25

Minister obrony narodowej to wyjątkowo ważna funkcja. Kto w ostatniej dekadzie był najlepszym szefem MON? Większość Polaków (58 proc. wskazań) najlepiej ocenia obecnego ministra, Władysława Kosiniaka-Kamysza (44 l.), który wypada znacznie lepiej niż jego poprzednicy: Mariusz Błaszczak (57 l.) i Antoni Macierewicz (78 l.) - tak wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Kosiniak-Kamysz w Turcji

i

Autor: Jakub Kozłowski Wicepremier Kosiniak Kamysz w Turcji
  • 63% badanych dobrze ocenia Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej w trudnym czasie wojny w Ukrainie i konfliktu na Bliskim Wschodzie (sondaż Pollster).
  • W porównaniu z poprzednikami Kosiniak-Kamysz wypada najlepiej – 58% wskazań, przed Mariuszem Błaszczakiem (34%) i Antonim Macierewiczem (8%).
  • Jako szef MON jest oceniany pozytywnie, unika kontrowersji, nie wprowadza rewolucyjnych zmian, lecz kontynuuje wcześniejsze programy zbrojeniowe – podkreśla politolog dr Bartłomiej Machnik.

Szef MON ma poparcie Polaków

W czasie wojny w Ukrainie i konfliktu na Bliskim Wschodzie minister obrony narodowej to wyjątkowo odpowiedzialne stanowisko. Jak oceniamy szefa MON, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza? Sprawdził to Instytut Badań Pollster. Okazuje się, że większość z nas (63 proc.) dobrze ocenia szefa ludowców na tym stanowisku.

Kosiniak-Kamysz ujawnił szczegóły spotkania w Pałacu Prezydenckim. Co tam się działo?

Kosiniak-Kamysz i poprzedni szefowie MON

A jak wypada ten sam polityk na tle swoich poprzedników? To również sprawdzili ankieterzy. Kosiniak-Kamysz jest oceniany najlepiej (58 proc. wskazań), chociaż 34 proc. badanych lepiej oceniło Mariusza Błaszczaka, a 8 proc. za najlepszego szefa MON uważa Antoniego Macierewicza.

 Kontynuator, nie rewolucjonista

– Władysław Kosiniak-Kamysz jest politykiem, który nie budzi negatywnych emocji. Lider PSL jako szef MON nie jest rewolucjonistą, jeżeli chodzi o zarządzanie resortem, on w dużej mierze jest kontynuatorem prowadzonych programów zbrojeniowych – zauważa politolog dr Bartłomiej Machnik. – Minister Kosiniak-Kamysz uniknął kontrowersji, które były udziałem poprzedników. A jak pamiętamy, różnie było oceniane wprowadzenie przez Macierewicza Wojsk Obrony Terytorialnej – dodaje ekspert.

Sondaż wykonano w dniach 10-11 marca na próbie 1013 dorosłych Polaków.

Konferencja Portalu Obronnego. Debata Władysława Kosiniaka-Kamysz i Krzysztofa Gawkowskiego
Galeria zdjęć 35
SAWICKI: NIE OBNIŻAJMY CEN PALIW, BO... PRZYJADĄ NIEMCY
Sonda
Czy Władysław Kosiniak-Kamysz jest dobrym ministrem obrony narodowej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ