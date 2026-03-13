Sensacyjny wynik sondażu. Kosiniak-Kamysz miażdży Błaszczaka i Macierewicza

63% badanych dobrze ocenia Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej w trudnym czasie wojny w Ukrainie i konfliktu na Bliskim Wschodzie (sondaż Pollster).

W porównaniu z poprzednikami Kosiniak-Kamysz wypada najlepiej – 58% wskazań, przed Mariuszem Błaszczakiem (34%) i Antonim Macierewiczem (8%).

Jako szef MON jest oceniany pozytywnie, unika kontrowersji, nie wprowadza rewolucyjnych zmian, lecz kontynuuje wcześniejsze programy zbrojeniowe – podkreśla politolog dr Bartłomiej Machnik.

Szef MON ma poparcie Polaków

W czasie wojny w Ukrainie i konfliktu na Bliskim Wschodzie minister obrony narodowej to wyjątkowo odpowiedzialne stanowisko. Jak oceniamy szefa MON, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza? Sprawdził to Instytut Badań Pollster. Okazuje się, że większość z nas (63 proc.) dobrze ocenia szefa ludowców na tym stanowisku.

Kosiniak-Kamysz ujawnił szczegóły spotkania w Pałacu Prezydenckim. Co tam się działo?

Kosiniak-Kamysz i poprzedni szefowie MON

A jak wypada ten sam polityk na tle swoich poprzedników? To również sprawdzili ankieterzy. Kosiniak-Kamysz jest oceniany najlepiej (58 proc. wskazań), chociaż 34 proc. badanych lepiej oceniło Mariusza Błaszczaka, a 8 proc. za najlepszego szefa MON uważa Antoniego Macierewicza.

Kontynuator, nie rewolucjonista

– Władysław Kosiniak-Kamysz jest politykiem, który nie budzi negatywnych emocji. Lider PSL jako szef MON nie jest rewolucjonistą, jeżeli chodzi o zarządzanie resortem, on w dużej mierze jest kontynuatorem prowadzonych programów zbrojeniowych – zauważa politolog dr Bartłomiej Machnik. – Minister Kosiniak-Kamysz uniknął kontrowersji, które były udziałem poprzedników. A jak pamiętamy, różnie było oceniane wprowadzenie przez Macierewicza Wojsk Obrony Terytorialnej – dodaje ekspert.

Sondaż wykonano w dniach 10-11 marca na próbie 1013 dorosłych Polaków.

35

SAWICKI: NIE OBNIŻAJMY CEN PALIW, BO... PRZYJADĄ NIEMCY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.