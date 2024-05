Politycy od Ziobry musieli to przełknąć! Ostra reprymenda ze strony byłego premiera

Fatalna wtopa kandydatki Konfederacji do PE! To może ją zrujnować

Jak to duże obozy polityczne, mają to do siebie, że nie łatwo tam o jedność. Zgrzyty w koalicji rządzącej, co do różnicy poglądów przerodziły się w poważny spór, który musiał zażegnać potem sam premier Tusk. Ale waśni nie brakuje także w partii Jarosława Kaczyńskiego. Dwie znaczące w niej frakcje od lat konkurują ze sobą w walce o dominacje na prawicy, czego stukiem bywają często kąśliwe uwagi pod adresem przeciwników i wzajemne przytyki. Lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro swego czasu zarzucał byłemu premierowi Morawieckiemu to, że „pomylił się we wszystkich najważniejszych decyzjach unijnych". – W zespole są tacy, którzy ciągle narzekają, marudzą, że im ktoś nie podaje piłki i są tacy, którzy walczą o to, żeby jak najwięcej osiągnąć w trudnych okolicznościach, kryzysowych – komentował wówczas Mateusz Morawiecki…

Zapytaliśmy więc byłego premiera o to, czy w obliczu panującej niezgody partia Zbigniewa Ziobry nadal powinna wchodzić w skład obozu Prawa i Sprawiedliwości. – Oni są częścią naszego dużego obozu, w którym jest miejsce dla bardzo wielu poglądów – stwierdził Morawiecki i dodał, że „działają razem”. Jego zdaniem „duże partie muszą mieć różnorodność i nie ma tutaj niczego nadzwyczajnego”.

– Podoba mi się u nich ich „ciąg na bramkę”! Podchodzenie do tematów, działalność w social mediach – oznajmił i przypomniał o swoich rozmowach z Ziobrystami. – Osobiście miałem kilka męskich rozmów z chłopakami z Suwerennej Polski, wyjaśniliśmy sobie wprost, czyli tak jak ja lubię, co można, a czego nie można. Jeżeli ktoś ma uwagi to zawsze jestem otwarty na dyskusję – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Mateusz Morawiecki.

