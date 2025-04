Francja i Wielka Brytania w gotowości. Zełenski ujawnia plany

Zachodni sojusznicy blisko decyzji

– Jestem absolutnie przekonany, że wojska francuskie będą jednymi z pierwszych, jeśli będą. Tak, kontyngent francuski, kontyngent brytyjski – to oni reprezentują dziś tę ideę jako główni przedstawiciele kontyngentu europejskiego – ogłosił w piątek Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej w Kijowie.

To wyraźny sygnał: Ukraina, przy wsparciu zachodnich partnerów, przygotowuje się do stworzenia kontyngentu pokojowego. Jeśli dojdzie do zawieszenia broni, będzie pełnił funkcję stabilizacyjną i kontrolną.

Spotkanie sztabów, kulisy rozmów

W stolicy Ukrainy spotkali się w piątek szefowie sztabów generalnych Francji i Wielkiej Brytanii: generał Thierry Burkhard oraz admirał Tony Radakin. W rozmowach wzięli też udział głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski oraz prezydent Zełenski.

– Nie będę ogłaszał szczegółów, ale jest to głęboki początek tej pracy – podkreślił Zełeński.

Zdradził jednak, że omawiana jest obecność zagranicznych partnerów „na ziemi, w powietrzu i na morzu”, a także kwestie obrony powietrznej i innych newralgicznych obszarów.

Kontyngent międzynarodowy – prace potrwają miesiąc

Według Zełenskiego, opracowanie mechanizmu działania kontyngentu potrwa jeszcze około miesiąca. Poza Francją i Wielką Brytanią w rozmowy zaangażowane są także inne kraje, jednak ich nazw nie ujawniono.

– Nie chcę mówić o liczbie państw w tej koalicji – zaznaczył prezydent.

Zełenski: „Rosyjskie obietnice kończą się rakietami”

Choć temat zawieszenia broni powraca coraz częściej, Zełenski nie ma złudzeń. Jak poinformował, rosyjskie wojska w piątek uderzyły w ciepłownię w Chersoniu, mimo uzgodnień dotyczących wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną.

– Rosyjskie obietnice kończą się rakietami i dronami, bombami i artylerią – powiedział Zełenski, dodając, że Ukraina jest gotowa na rozmowy z Rosją dopiero wtedy, gdy ta „przestanie być mordercą” i wykaże gotowość do dyplomacji.

USA coraz bliżej decyzji, Ukraina mówi o surowcach

Zełenski zasugerował również, że Stany Zjednoczone przygotowują się do kolejnych kroków presji na Rosję, jeśli ta nie zgodzi się na zawieszenie walk.

Jednocześnie prezydent poinformował, że trwają rozmowy z USA na temat dostępu do ukraińskich surowców. Kijów oczekuje „uczciwej i partnerskiej” umowy, a wkrótce do Stanów uda się specjalna grupa techniczna reprezentowana przez firmę prawniczą. – Ja na razie tam się nie wybieram – dodał Zełenski.

