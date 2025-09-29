Zbigniew Ziobro stawił się na komisji śledczej ds. Pegasusa. Od samego początku spięcia

Zbigniew Ziobro został poinformowany o oczekujących na niego policjantach jeszcze na pokładzie samolotu po czym został zatrzymany przez policję po wyjściu z samolotu.

Po krótkiej wymianie zdań z funkcjonariuszem, Ziobro został przewieziony nieoznakowanym pojazdem policyjnym.

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa rozpoczęła posiedzenie o 10:30, które zostało przerwane do godziny 12:00 z powodu zatrzymania Zbigniewa Ziobry, który miał być świadkiem.

Zbigniew Ziobro już na pokładzie samolotu miał zostać poinformowany, że na lotnisku oczekują na niego funkcjonariusze policji. Jeden z funkcjonariuszy czekał przy samym wyjściu z samolotu, inni zaś na dole trapu. Polityk przepuścił najpierw pasażerów, aby na spokojnie wysiedli, a dopiero potem sam wysiadł. Między funkcjonariuszem a byłym ministrem wywiązała się krótka wymiana zdań.

- Jestem tutaj po to, żeby zrealizować - powiedział policjant.

- Chciałem poinformować pana, że TK wydał orzeczenie - odpowiedział mu Zbigniew Ziobro.

Następnie były szef resortu sprawiedliwości wsiadł do nieoznakowanego pojazdu policyjnego. Z przodu siedziało dwóch policjantów, a z tyłu, obok Zbigniewa Ziobry wsiadł jeszcze jeden. W pojeździe polityk zaczął używać swojego telefonu. Po zwróceniu uwagi przez policjantów, aby tego nie robił, polityk podkreślił, ze jako poseł może używać telefonu i nie zamierza do nikogo dzwonić, a jedynie będzie przeglądał swoje notatki.

Stanowisko komisji ds. Pegasusa

Około 10:30 sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa rozpoczęła posiedzenie.

- W tej chwili dochodzi do zatrzymania pana Zbigniewa Ziobro, świadka, który ma zostać doprowadzony na komisję śledczą. Z uwagi na potrzebę czasu na wykonanie czynności, ogłaszam przerwę do godziny 12:00 - oświadczyła przewodnicząca Magdalena Sroka.

Głos w sprawie zabrał także członek komisji Tomasz Trela.

- To była sztuczka, on był w partyjnej przybudówce medialnej Prawa i Sprawiedliwości i myślał, że my będziemy na jaśnie pana czekać - mówił w TVN24. - Dzisiaj sytuacja jest nieco inna, dzisiaj mamy to już przećwiczone, przetrenowane. Ziobro ma składać zeznania, my mamy zadawać pytania, a opinia publiczna ma sobie wyrobić pogląd - podkreślał.

Ziobro już na miejscu

Zbigniew Ziobro prosto z lotniska został przetransportowany do budynku, w którym odbywa się posiedzenie komisji. Przed gmachem czuwali policjanci. W środku zaś Michał Wójcik z PiS próbował wejść na salę, w której będzie przesłuchiwany były minister sprawiedliwości, jednak jak twierdzi Witold Zembczyński, to wbrew regulaminowi. Ostatecznie tuż po 12:00 rozpoczęło się posiedzenie komisji, na którym był obecny Zbigniew Ziobro. W swojej swobodnej wypowiedzi złożył wniosek o wyłączenie wszystkich członków komisji.

- Popełniacie państwo przestępstwo, spotkamy się na sali sądowej kiedyś. Naruszacie państwo powagę działań parlamentu - mówił polityk.

Po ocenia mecenasa, że niemożliwe jest odwołanie wszystkich członków komisji, Zbigniew Ziobro zawnioskował o wykluczenie przewodniczącej Magdaleny Sroki. Wniosek został odrzucony w wyniku głosowania.

- Moja obecność tutaj jest wyrazem szacunku dla państwa i chęci przeciwdziałania propagandzie. Prawda i propaganda chodzą różnymi ścieżkami i spotkać się nie mogą - kontynuował swoją wypowiedź Zbigniew Ziobro.

