Zbigniew Ziobro stawił się na komisji śledczej ds. Pegasusa. Od samego początku spięcia

- Zbigniew Ziobro został poinformowany o oczekujących na niego policjantach jeszcze na pokładzie samolotu po czym został zatrzymany przez policję po wyjściu z samolotu.
- Po krótkiej wymianie zdań z funkcjonariuszem, Ziobro został przewieziony nieoznakowanym pojazdem policyjnym.
- Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa rozpoczęła posiedzenie o 10:30, które zostało przerwane do godziny 12:00 z powodu zatrzymania Zbigniewa Ziobry, który miał być świadkiem.
Zbigniew Ziobro już na pokładzie samolotu miał zostać poinformowany, że na lotnisku oczekują na niego funkcjonariusze policji. Jeden z funkcjonariuszy czekał przy samym wyjściu z samolotu, inni zaś na dole trapu. Polityk przepuścił najpierw pasażerów, aby na spokojnie wysiedli, a dopiero potem sam wysiadł. Między funkcjonariuszem a byłym ministrem wywiązała się krótka wymiana zdań.
- Jestem tutaj po to, żeby zrealizować - powiedział policjant.
- Chciałem poinformować pana, że TK wydał orzeczenie - odpowiedział mu Zbigniew Ziobro.
Następnie były szef resortu sprawiedliwości wsiadł do nieoznakowanego pojazdu policyjnego. Z przodu siedziało dwóch policjantów, a z tyłu, obok Zbigniewa Ziobry wsiadł jeszcze jeden. W pojeździe polityk zaczął używać swojego telefonu. Po zwróceniu uwagi przez policjantów, aby tego nie robił, polityk podkreślił, ze jako poseł może używać telefonu i nie zamierza do nikogo dzwonić, a jedynie będzie przeglądał swoje notatki.
Stanowisko komisji ds. Pegasusa
Około 10:30 sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa rozpoczęła posiedzenie.
- W tej chwili dochodzi do zatrzymania pana Zbigniewa Ziobro, świadka, który ma zostać doprowadzony na komisję śledczą. Z uwagi na potrzebę czasu na wykonanie czynności, ogłaszam przerwę do godziny 12:00 - oświadczyła przewodnicząca Magdalena Sroka.
Zbigniew Ziobro wraca do Polski. Ma warunki dla MSWiA
Głos w sprawie zabrał także członek komisji Tomasz Trela.
- To była sztuczka, on był w partyjnej przybudówce medialnej Prawa i Sprawiedliwości i myślał, że my będziemy na jaśnie pana czekać - mówił w TVN24. - Dzisiaj sytuacja jest nieco inna, dzisiaj mamy to już przećwiczone, przetrenowane. Ziobro ma składać zeznania, my mamy zadawać pytania, a opinia publiczna ma sobie wyrobić pogląd - podkreślał.
Ziobro już na miejscu
Zbigniew Ziobro prosto z lotniska został przetransportowany do budynku, w którym odbywa się posiedzenie komisji. Przed gmachem czuwali policjanci. W środku zaś Michał Wójcik z PiS próbował wejść na salę, w której będzie przesłuchiwany były minister sprawiedliwości, jednak jak twierdzi Witold Zembczyński, to wbrew regulaminowi. Ostatecznie tuż po 12:00 rozpoczęło się posiedzenie komisji, na którym był obecny Zbigniew Ziobro. W swojej swobodnej wypowiedzi złożył wniosek o wyłączenie wszystkich członków komisji.
- Popełniacie państwo przestępstwo, spotkamy się na sali sądowej kiedyś. Naruszacie państwo powagę działań parlamentu - mówił polityk.
Po ocenia mecenasa, że niemożliwe jest odwołanie wszystkich członków komisji, Zbigniew Ziobro zawnioskował o wykluczenie przewodniczącej Magdaleny Sroki. Wniosek został odrzucony w wyniku głosowania.
- Moja obecność tutaj jest wyrazem szacunku dla państwa i chęci przeciwdziałania propagandzie. Prawda i propaganda chodzą różnymi ścieżkami i spotkać się nie mogą - kontynuował swoją wypowiedź Zbigniew Ziobro.
