Zbigniew Ziobro wraca do Polski. Ma warunki dla MSWiA

Zbigniew Ziobro ogłosił swój powrót do Polski na poniedziałek, 29 września, przylot planowany jest na godzinę 10:00.

Ziobro ma stawić się przed komisją śledczą ds. Pegasusa, a sąd wyraził zgodę na jego przymusowe doprowadzenie z powodu uporczywego niestawiennictwa.

Polityk zaapelował do ministra Kierwińskiego, aby ten nie wysyłał patroli policyjnych do jego bliskich i sąsiadów w różnych lokalizacjach, gdzie Ziobro nie będzie przebywał.

Ziobro tłumaczy swoją wcześniejszą nieobecność w Polsce skomplikowaną operacją usunięcia nowotworu złośliwego z przerzutami, którą przeszedł w Belgii.

W poniedziałek 29 września zaplanowano przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przez komisję śledczą ds. Pegasusa. Będzie to już dziewiąta próba przesłuchania byłego szefa MS. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie polityka, co rzeczniczka sądu, sędzia Anna Ptaszek, uzasadniła "uporczywym niestawiennictwem i uchylaniem się od złożenia zeznań". Ziobro konsekwentnie twierdzi, że komisja jest nielegalna.

Zbigniew Ziobro wyjaśnił swoją częstą nieobecność w Polsce, wskazując na skomplikowaną operację usunięcia nowotworu złośliwego z przerzutami, którą przeszedł w Belgii.

- Nie jest dla chyba większości osób, które obserwują scenę polityczną, tajemnicą, że po tym kiedy przechodziłem bardzo skomplikowaną operację usunięcia nowotworu złośliwego z przerzutami właśnie w Belgii, podlegającej różnym procesom rehabilitacji. Z tego powodu siłą rzeczy bardzo często jestem - powiedział Ziobro w rozmowie z wPolsce24.

Apel do MSWiA

Polityk PiS skierował wyraźny apel do ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, aby ten nie wysyłał policji do jego bliskich.

- Postanowiłem przylecieć do Polski. W poniedziałek wylatuję z Brukseli samolotem o 7.50. Przy okazji chciałem powiedzieć ministrowi spraw wewnętrznych (...), żeby pan Marcin Kierwiński nie wysyłał policjantów i nie zastraszał moich starszych teściów, czy do mojego kolegi, czy nie straszył może jeszcze mojej mamy w Krynicy kolejnymi patrolami, czy moich sąsiadów w Jeruzalu, bo mnie tam nigdzie nie będzie – zaznaczył Ziobro.

Dodał również, że będzie lądował w Warszawie około godziny 10:00.

- Więc tam, jeżeli zdecydują się popełnić przestępstwo ze wszystkimi konsekwencjami na przyszłość, to tam powinien realizować – jako sprawca kierowniczy - te działania - dodał były szef MS.

Posiedzenie komisji śledczej

Poniedziałkowe posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa ma rozpocząć się o godzinie 10:30. Jedynym punktem obrad będzie przesłuchanie Zbigniewa Ziobry, który w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości pełnił funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

