Zbigniew Ziobro stawił się przed komisją śledczą ds. Pegasusa

Była premier Beata Szydło wyraziła swoje wsparcie dla niego w mocnym wpisie

Sprawdź, co dokładnie napisała była premier i jakie były jej słowa otuchy w obliczu przesłuchania.

Ziobro przed komisją śledczą

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro wylądował w poniedziałkowy poranek (29 września 2025 roku) w Polsce, na warszawskim Okęciu, a na lotnisku już oczekiwała na niego policja. Polityk został zaprowadzony do radiowozu, a następnie odwieziony do Sejmu, gdzie zaplanowano posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa. Ziobro stawił się na sali w roli świadka i o godzinie 12 rozpoczęło się jego przesłuchanie. - Popełniacie państwo przestępstwo, spotkamy się na sali sądowej kiedyś. Naruszacie państwo powagę działań parlamentu - mówił. - Moja obecność tutaj jest wyrazem szacunku dla państwa i chęci przeciwdziałania propagandzie. Prawda i propaganda chodzą różnymi ścieżkami i spotkać się nie mogą - przekonywał.

Wpis Szydło

Tuż po rozpoczęciu przesłuchania (zaczęło się w samo południe) na platformie X postanowiła wesprzeć byłego ministra sprawiedliwości Beata Szydło. Była premier wytrzymała całe 14 minut posiedzenia, żeby umieścić mocny wpis w tej sprawie. Na fioletowym tle napisała ona personalną wiadomość do przesłuchiwanego

- Żałosny spektakl urządzony przez gnijącą władzę. Zbyszku, wygrasz z nimi - napisała Szydło.

