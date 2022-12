Polacy wyrazili swoją opinię dla sądów i wyroków dla celebrytów. Bezlitosne wyniki sondażu

Choć wszystkim zdarzają się przewinienia, to właśnie sprawy sądowe celebrytów są najbardziej znane i rozdmuchiwane. Popularne osoby często nie kryją się ze swoimi postępowaniami i publicznie chwalą się wyrokami. W badaniu przeprowadzonym przez Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl zapytano Polaków, jak ich zdaniem sądy i prokuratura traktują osoby ze świata show-biznesu. Wynik jest jednoznaczny – 77 proc. badanych uznało, że są traktowani przez wymiar sprawiedliwości zbyt łagodnie. Wśród nich większość stanowią wyborcy PiS – to 84 proc. osób. Jeśli chodzi o wyborców KO, ten wynik wynosi 59 proc. Z kolei 18 proc. wszystkich badanych uznało, ze celebryci są odpowiednio traktowani, czyli ani zbyt pobłażliwie ani zbyt surowo. Z kolei tylko 5 proc. respondentów uznało stosunek sądów i prokuratury wobec znanych osób jako zbyt ostry. Wyniki badania są wręcz bezlitosne! Zdecydowana większość Polaków chciałaby, by popularne osoby były traktowane bardziej surowo przez wymiar sprawiedliwości.

