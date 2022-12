Najnowszy sondaż miażdży Ziobrę. Aż 59 proc. Polaków chce jego dymisji. Co na to Kaczyński?

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Aż 59 proc. ankietowanych chce odejścia Ziobry

Według najnowszego badania United Surveys dla "DGP" i RMF FM odejścia lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry chce aż 59 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest z kolei 29 proc. ankietowanych. Za odejściem z rządu Zbigniewa Ziobry są głównie wyborcy opozycji. Z kolei wyborcy PiS są innego zdania. Spośród osób, które w ostatnich wyborach głosowały na partię Jarosława Kaczyńskiego odejścia Ziobry chce 23 proc. osób. Z kolei przeciw jest 65 proc. Wyborcy partii opozycyjnych wykazują się dużą jednomyślnością. W tej grupie ponad 80 proc. chciałoby rozpadu koalicji PiS z partią Zbigniewa Ziobry.

Przypomnijmy, że już w przyszłym tygodniu podczas prac Sejmu posłowie będą głosować wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek w tej sprawie został zgłoszony przez klub Koalicji Obywatelskiej. Nie wiemy co na to prezes PiS Jarosław Kaczyński, ale wszystko wskazuje na to, że w szeregach partii posłowie utrzymają jednomyślność.

Wotum nieufności wobec Ziobry - 12 grudnia

- W poniedziałek, 12 grudnia odbędzie się posiedzenie komisji sprawiedliwości poświęcone zaopiniowaniu wniosku opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości - poinformował szef komisji Marek Ast. Polityk zapowiedział także, że PiS będzie bronić Zbigniewa Ziobry. Natomiast Sejm zajmie się wnioskiem na posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 13-14 grudnia.

