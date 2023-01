Premier Morawiecki o karze śmierci

Niedawno premier Mateusz Morawiecki stwierdził w jednej ze swoich wypowiedzi, w ramach internetowego zadawania pytań, czyli Q & A, nawiązał do tematu kary śmierci. Został zapytany o to, jakie ma zdanie w tej sprawie, jeśli chodzi o karę za najcięższe przestępstwa. Szef polskiego rządu przyznał: - Moim zdaniem kara śmierci za najcięższe przestępstwa powinna być dopuszczalna. W tym względzie nie zgadzam się z nauką kościoła, bo jestem zwolennikiem kary śmierci, ale jej nie mamy - wyznał. Następnego dnia w czasie konferencji prasowej znów powróciło to pytani, co premier skomentował: - To jest mój osobisty pogląd, że w przypadku, gdy mamy do czynienia z np. seryjnym mordercą, gdzie dowody nie pozostawiają najmniejszej wątpliwości, albo ze zbrodniarzem wojennym (...), powinniśmy dopuszczać również karę śmierci.

Co o przywróceniu kary śmierci sądzą Polacy? Wyniki sondażu

Jak wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej", zdecydowana większość badanych (54,1 proc.) ma inne zdanie niż premier, czyli jest przeciwna powrotowi kary śmierci. Przeciw karze śmierci zdecydowanie opowiada się 37,7 proc. respondentów, a 16,4 proc. – jest "raczej" przeciw. Z premierem "zdecydowanie" zgadza się natomiast 17,5 proc. badanych, a 21,2 – "raczej się zgadza", czyli za przywróceniem kary śmierci jest natomiast 38,7 proc. badanych. Nieco ponad 7 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Z badania wynika również, że karę śmierci popiera aż 63 proc. zwolenników obecnej władzy, 26 proc. jest jej przeciwnych, a 10 proc. nie ma zdania. Gazeta przypomina, że ostatnią karę śmierci wykonano w Polsce 35 lat temu, 21 kwietnia 1988 r. w krakowskim więzieniu na Montelupich. Sondaż IBRIS dla "Rzeczpospolitej" przeprowadzoną w dniach 5-6.01 2023 r. na 1100-osobowej grupie respondentów.

