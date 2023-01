Kara śmierci dzieli PiS! Posłowie przeciw Morawieckiemu! "Jestem katolikiem"

Co mu dolega?

Posłanka PiS przeciwko karze śmierci: "To jest zgodne z moją wiarą"

Mateusz Morawiecki ostatnio niespodziewanie wyznał, że jest zwolennikiem kary śmierci! Szef rządu poszedł mocno pod prąd politycznej poprawności. - Moim zdaniem kara śmierci za najcięższe przestępstwa powinna być dopuszczalna. Uważam, że to był taki przedwczesny wynalazek lat 90. czy wcześniejszych. W tym względzie również nie zgadzam się z nauką Kościoła, bo jestem zwolennikiem kary śmierci - zdradził premier podczas rozmowy z internautami. Okazuje się, że z Mateuszem Morawiecki nie zgadza się nie tylko Kościół i liberałowie, lecz także politycy PiS! - Ja jestem przeciwniczką kary śmierci, dlatego że to jest kara, która jest nieodwracalna. Jestem katoliczką i to jest zgodne z moją wiarą. Popieram natomiast stosowanie kary bezwzględnego dożywocia - podkreśliła Anna Kwiecień, posłanka PiS.

Kara śmierci - rozdźwięk w PiS, Janusz Kowalski jak Mateusz Morawiecki

Partyjna koleżanka Mateusza Morawieckiego ze swoimi poglądami nie jest w PiS odosobniona. Podobne podejście do sprawy ma Wojciech Skurkiewicz, poseł i wiceszef MON. - Jestem katolikiem, człowiekiem praktykującym i uważam, że powinniśmy szanować życie od poczęcia do naturalnej śmierci, dlatego jestem przeciwko karze śmierci - wyznaje polityk. Na pytanie dotyczące kary śmierci nie chciał z kolei odpowiedzieć Marek Suski, jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. Mateusz Morawiecki może natomiast liczyć na wsparcie Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski, który często krytykował premiera za działania dotyczące polityki względem Unii Europejskiej. - Ja jestem zdecydowanie za karą śmierci dla najgorszych morderców czy pedofilów. Zawsze o tym mówiłem - zaznacza wiceminister rolnictwa. Podobne zdanie ma Artur Dziambor z Konfederacji. - Powinniśmy miec w swoim prawie karę śmierci. Są osoby, które podatnik niekoniecznie chce utrzymywać - przekonuje.

Spędziliśmy cały dzień z Mateuszem Morawieckim. Zobacz zdjęcia i wideo

Sonda Czy w Polsce powinna obowiązywać kara śmierci? tak nie nie mam zdania