Polacy wskazali, kto byłby najlepszym kandydatem na premiera z PiS. Zaskakujące trzecie miejsce!

Jarosław Kaczyński wyznacza cel dla PiS: zwycięstwo w wyborach i program dla wszystkich grup społecznych.

Sondaż United Surveys dla WP wskazuje Mateusza Morawieckiego jako faworyta na premiera z PiS (22,7% głosów).

Przemysław Czarnek i Andrzej Duda zajmują kolejne miejsca.

Sprawdź, kto jeszcze znalazł się w zestawieniu i dlaczego tak wielu badanych nie potrafiło wskazać kandydata.

Podczas październikowej, dwudniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, prezes Jarosław Kaczyński w kończącym wydarzenie przemówieniu wskazał cel swojej formacji: - Musimy wygrać wybory, musimy skonstruować program, który będzie temu służył. Proszę państwa, który będzie temu służył i który będzie jednocześnie propozycją i właśnie dzięki temu będzie temu służył, która zwraca się do wszystkich najważniejszych warstw, grup naszego społeczeństwa, naszego narodu - podkreślał. Droga została wskazana, a najbliższe wybory parlamentarne, zgodnie z planem, powinny się odbyć w 2027 roku.

Polacy wskazali: Morawiecki, Czarnek i Duda najlepsi na premiera z PiS

Właśnie pojawił się sondaż, w którym badaniu zostali zapytani o to, kto najlepiej pasowałby na premiera, jeśli chodzi o środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Do wyboru było aż siedem znanych nazwisk. I tak w sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski ankietowani wskazali, że najbardziej na szefa rządu z PiS pasuje doświadczony w tym polityk, czyli Mateusz Morawiecki. Byłego szefa rządy wskazało 22,7 proc. osób. Drugie miejsce zajął były minister edukacji, Przemysław Czarnek, którego w roli szefa rządu widzi 16 proc. osób. Zaś na trzeciej pozycji uplasował się Andrzej Duda, który zdaniem 8,8 proc. badanych najbardziej nadaje się na premiera.

Nazwisko byłego prezydenta to nowość w tego typu badaniach, co do Czarnka, to niedawno w jednym z wystąpień prezes PiS przyznał, że to właśnie ten polityk mógłby zostać premierem: - Nie był jak dotąd premierem, ale pewnie będzie, pan Przemek, pan minister Przemysław Czarnek - mówił Jarosław Kaczyński w czasie manifestacja Prawa i Sprawiedliwości na Placu Zamkowym w Warszawie.

Kto jeszcze ma szansę na zostanie premierem z PiS?

Kolejne miejsca zajęli: była premier PiS Beata Szydło z wynikiem 3,3 proc., były wicepremier Mariusz Błaszczak, który odnotował 1,8 proc. poparcia, europoseł Joachim Brudziński z wynikiem 0,9 proc. oraz była marszałek Sejmu Elżbieta Witek z notowaniami na poziomie 0,2 proc. Co istotne aż 19,1 proc. wskazało odpowiedź "ktoś inny", a27,2 proc. wybrało "nie wiem/trudno powiedzieć". Sondaż został przeprowadzony w dniach 24–26 października 2025 na próbie tysiąca osób.

