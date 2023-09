Polacy strasznie ocenili Zełenskiego! Wszystko po wypowiedzi prezydenta Ukrainy w ONZ

Tego nikt się nie spodziewał! Kilka dni temu prezydent Zełenski podczas wystąpienia na forum ONZ w Nowym Jorku niespodziewanie zaatakował Polskę, swojego oddanego sojusznika.

Zełenski: "Niektórzy nasi przyjaciele w Europie, odgrywają (...) solidarność, robiąc thriller ze zbożem"

W przemówieniu, nawiązując do decyzji o zamknięciu polskich granic dla zalewającego nasz rynek ukraińskiego zboża, Wołodymyr Zełenski stwierdził: - Ciężko pracujemy nad zachowaniem szlaków lądowych dla eksportu zboża. I niepokojące jest to, jak niektórzy w Europie, niektórzy nasi przyjaciele w Europie, odgrywają w teatrze politycznym solidarność, robiąc thriller ze zbożem.

- Może się wydawać, że odgrywają własną rolę, ale w rzeczywistości pomagają przygotowywać scenę dla moskiewskiego aktora – mówił prezydent Ukrainy, wyraźnie nawiązując do Polski. Dla wielu takie ustawienie nas w jednej linii z Rosją jest oburzające i niesprawiedliwe. Na słowa Zełenskiego ostro zareagował prezydent Andrzej Duda. - Ukraina zachowuje się jak tonący, który chwyta się wszystkiego. My pomagając jej, mamy prawo bronić się przed uczynieniem nam szkody - tłumaczył w Nowym Jorku. Podobnego zdania jest większość polityków i komentatorów życia publicznego. A co o słowach prezydenta Ukrainy pod adresem Polski myślą zwykli Polacy? Sondaż Instytutu Pollster dla "Super Expressu" daje jasną odpowiedź na to pytanie.

Polacy ocenili słowa prezydenta Ukrainy

Na pytanie: Jak oceniasz wypowiedź Zełenskiego na forum ONZ, odpowiedź dla wielu była jasna. Aż 41 procent badanych odpowiedziało, że to wyraz niewdzięczności prezydenta Ukrainy wobec wielkiej pomocy, jaką jego obywatele otrzymali i nadal otrzymują od Polski i Polaków. Zaledwie 27 procent uznało, że jest w stanie usprawiedliwić takie słowa i zrozumieć, że Ukraina w ten sposób walczy o swoje interesy. 19 procent z nas ma duży dystans do tych krytycznych słów i uważa, że takie bezwzględne reguły obowiązują w polityce. Zaledwie 3 procent pytanych nie traktuje słów Zełenskiego jako istotne, a 10 procent nie jest pewnym, co ma sądzić na ten temat.

Tak dokładnie przedstawia się zestawienie procentowe w najnowszym sondażu:

Jak oceniasz wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego?

- To wyraz niewdzięczności - 41%

- Ukraina walczy o swoje i rozumiem to - 27%

- To typowa polityka - 19%

- Ta wypowiedź nie jest istotna - 3%

- Nie wiem/trudno powiedzieć - 10%

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster na panelu badawczym Reaktor Opinii w dniach 21-22.09.2023 roku metodą CAWI na próbie 1015 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

