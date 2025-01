Polacy podzieleni ws. pieniędzy dla PiS. Nowy sondaż

Polacy o wypłacie dla PiS. Są podzieleni

Polacy znów podzieli, tym razem, jeśli chodzi o sprawy finansowe Prawa i Sprawiedliwości. W nowym wydaniu dziennika "Rzeczpospolita" pojawił się sondaż przeprowadzony przez IBRiS dotyczący tego, czy minister finansów powinien wypłacić PiS pieniądze po decyzji PKW, która pod koniec zeszłego roku przyjęła sprawozdanie finansowe partii. Jak podaje gazeta, za wypłatą opowiada się 98 proc. respondentów głosujących na Prawo i Sprawiedliwość, a przeciwko jest 85 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej.

Jeśli zaś spojrzeć na zwolenników innych ugrupowań, to w przypadku wyborców Trzeciej Drogi aż 71 proc. z nich nie chce by blokować pieniądze PiS, co więcej nawet 52 proc. wyborców Lewicy jest tego samego zdania. Natomiast, jak wskazano, "przeciwko wypłacie jest 80 proc. głosujących na Konfederację".

Pytany o opinię na temat sondażu ekspert wskazał w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że: - Ta sprawa nikogo nie wzmocni i nie osłabi, nawet jeśli PiS pozuje na męczennika – przyznał wprost politolog prof. Rafał Chwedoruk.

Zamieszanie wokół pieniędzy dla PiS

Przypomnijmy, że na początku stycznia 2025 roku, minister finansów Andrzej Domański skierował do Państwowej Komisji Wyborczej pisma w sprawie uchwały z 30 grudnia, w której PKW zatwierdziła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS, dotyczące wyborów parlamentarnych z 2023 r. W piśmie zwrócił się on do PKW o dokonanie wykładni uchwały, czyli wyjaśnienie wątpliwości, co do jej treści. Jego zdaniem, PKW podjęła uchwałę o treści wewnętrznie sprzecznej i warunkowej.

Natomiast szef PKW Sylwester Marciniak w odpowiedzi na to pismo zwrócił się do ministra finansów z prośbą o niezwłoczne wskazanie podstawy prawnej jego wniosku o wykładnię uchwały PKW.

