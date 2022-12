Polacy płacą najwięcej za leki. Szykują się duże zmiany

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Polski pacjent dopłaca najwięcej do leków

Okazuje się, że Polacy dopłacają do leków więcej niż pacjenci w innych krajach UE. Jak wskazują dane Eurostatu, pacjent w Niemczech płaci tylko 18 proc. ceny leku, a Polak musi dopłacić 63 proc. ceny, gdyż tylko 37 proc. pokrywa NFZ. Pojawia się jednak szansa na niższe dopłaty. Resort zdrowia postanowił podwyższyć tzw. podstawę limitu w nowej ustawie refundacyjnej. – Podwyżki żądane przez branżę farmaceutyczną zostaną przerzucone na NFZ, który poniesie wyższe koszty – zapowiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski (50 l.) na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności Lekowej.

NFZ pokrywa część kosztu leku, a pozostałą kwotę dopłaca pacjent. Udział procentowy takiej dopłaty w koszcie leku jest u nas duży na tle innych krajów UE. Najmniej dopłacają do leków pacjenci w Niemczech (18 proc.), we Francji (19 proc.) i w Irlandii (21 proc.). Polska jest w gronie państw o najwyższych dopłatach (63 proc.). Więcej dopłacają do leków tylko pacjenci w Bułgarii (73 proc.) i na Cyprze (84 proc.).

Dla pacjentów to bardzo dobra wiadomość. Oznacza bowiem, że mniej będą dopłacać do leków refundowanych. – Zapowiedziana przez wiceministra zmiana wskaźników może znacząco zmniejszyć wydatki chorych w aptekach – tłumaczy Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków. Obawia się on jednak, że ustawa jest skomplikowana i szybko nie powstanie. – Dobrym rozwiązaniem byłoby szybkie przeprowadzenie tej niebudzącej kontrowersji zmiany – podkreśla Kopeć.

Elżbieta Radzikowska (74 l.), emerytka z Siedlec: – Czasem zastanawiam się w aptece, czy wykupić receptę, czy może te pieniądze przeznaczyć na jedzenie. Gdy zrealizuję recepty, niestety później muszę oszczędzać. Uważam, że rząd powinien zrobić coś, by biedni seniorzy nie martwili się, czy wystarczy im na leki.

