Polacy nie wierzą w sukces Rozwoju Plus? Wyraźny znak dla Morawieckiego

Większość ankietowanych wyraża optymizm co do szans przetrwania inicjatywy byłego premiera, mniej jest pesymistycznie nastawionych.

Jest to inicjatywa Mateusza Morawieckiego, skupiająca osoby związane z PiS, która może przekształcić się w samodzielne ugrupowanie polityczne lub służyć jako narzędzie negocjacyjne w relacjach z kierownictwem PiS przed wyborami.

"Rozwój Plus" często balansuje na granicy progu wyborczego lub poniżej niego w sondażach, a jego ewentualny samodzielny start niesie ze sobą ryzyko podziału głosów na prawicy, co stawia pod znakiem zapytania trwałość projektu.

W naszym badaniu zrealizowanym przez Instytut Badań Pollster ankietowani musieli ocenić realne szanse na przetrwanie nowej inicjatywy byłego szefa rządu. Wyniki pokazują spore podzielenie opinii publicznej z dużą dozą niepewności co do przyszłości tego przedsięwzięcia.

Największą grupę stanowią osoby, które z umiarkowanym optymizmem patrzą na trwałość stowarzyszenia. Odpowiedź „raczej tak” wskazało 35 proc. ankietowanych. Zaledwie 5 proc. badanych jest w pełni przekonanych o powodzeniu projektu, wybierając opcję „zdecydowanie tak”. Łącznie zatem 40 proc. Polaków wierzy, że formacja dotrwa do nadchodzących wyborów.

Po drugiej stronie sporu znajduje się 35 proc. badanych wyrażających pesymizm. Odpowiedzi „raczej nie” udzieliło 28 proc. respondentów, natomiast 7 proc. zdecydowanie wyklucza scenariusz, w którym Rozwój Plus funkcjonuje na scenie politycznej do 2027 roku. Dopełnieniem obrazu jest wysoki odsetek niezdecydowanych, bo 25 proc. pytanych wyobraża sobie trudność w jednoznacznej ocenie sytuacji i wybrało odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Czym jest Stowarzyszenie Rozwój Plus?

Stowarzyszenie Rozwój Plus zostało powołane przez Mateusza Morawieckiego jako platforma skupiająca polityków, ekspertów oraz działaczy wywodzących się głównie z zaplecza Prawa i Sprawiedliwości. W kuluarach politycznych od miesięcy spekuluje się, że inicjatywa ta może przekształcić się w samodzielne ugrupowanie polityczne lub stać się kartą przetargową w relacjach z kierownictwem PiS przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.

Wyniki badania wpisują się w szerszy obraz trudności, z jakimi boryka się formacja byłego premiera. W badaniach poparcia dla potencjalnych partii politycznych Rozwój Plus często balansuje na granicy progu wyborczego lub plasuje się poniżej 5 proc., co rodzi pytania o zasadność tworzenia osobnego komitetu.

Ewentualny samodzielny start stowarzyszenia grozi podziałem głosów po prawej stronie sceny politycznej. Część analityków uważa jednak Rozwój Plus za formę zabezpieczenia i budowania własnej podmiotowości przez byłego premiera na wypadek przetasowań wewnątrz opozycji. Sondaż pokazuje jasno: przed Mateuszem Morawieckim stoi trudne zadanie przekonania wyborców, że jego inicjatywa to trwały projekt polityczny, a nie jedynie krótkotrwały epizod na prawicy.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Mateusz Morawiecki:

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Sonda Czy stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, czyli Rozwój Plus przetrwa do wyborów w 2027 r.? Tak Nie Nie wiem