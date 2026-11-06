Metsola przemawiała w Sejmie, a PiS wyciągnął baner i żółte plakaty z napisami po angielsku. Tusk nie wytrzymał!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-11-06 10:58

Z wizytą do Polski przybyła szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. W piątek (6.11) pojawiła się ona w Sejmie i zabrała głos z mównicy. W czasie jej przemówienia w ławach PiS wrzucały się w oczy żółte plakaty i rozpostarty baner z napisem: "Tusk = dictator". Premier także zareagował, wrzucił do sieci wymowne zdjęcie.

Szefowa PE przyleciała do Polski wczoraj. Ma już za sobą spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, a także rozmowę z prezydentem Karolem Nawrockim. W piątek, 6.11, Roberta Metsola rozpoczęła wizytę w parlamencie, powitał ją marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.  

Metsola w Sejmie przywołała Wisławę Szymborską i papieża Polaka

Roberta Metsola wystąpiła też z przemówieniem na sali plenarnej w Sejmie. Co ciekawe zacytowała ona fragment wiersza Wisławy Szymborskiej „Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej”. Jak mówiła: - Tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. Jak dodała: - Bardzo niewiele narodów było tak przetestowanych, tak sprawdzonych jak Polska. Jednak Polska zawsze pokazywała i pokazuje, co oznacza możliwość wyłonienia się z takiego testu silniejszą, bardziej sprawiedliwą i dumniejszą.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego dodała również, że „najtwardsza stal jest wykuwana w najgorętszym ogniu, a polska stal, tak jak polski duch, jest niezłomna”. 

Metsola w swoim wystąpieniu wspomniała też Jana Pawła II, powiedziała, że ci z pokolenia polskiego papieża Karola Wojtyły wiedzą, że nie ma sprzeczności między byciem patriotą i byciem Europejczykiem. - Jako dzieci obserwowaliśmy upadek muru, koniec komunizmu i czuliśmy optymizm, który ucieleśniała Solidarność nie tylko dla Polaków, ale dla wszystkich Europejczyków. Prowadziły nas słowa kardynała z Krakowa, który został naszym papieżem i mówił do nas, nie lękajcie się - podkreśliła.

Posłowie PiS z transparentem i plakatami uderzającymi w Tuska!

Podczas przemówienia Metsoli posłowie z Prawa i Sprawiedliwości trzymali plakaty na żółtych kartonach z napisami po angielsku: „W Polsce trwa zamach stanu wszczęty przez Donalda Tuska”. Do tego rozwinęli też baner z napisem „Tusk=dyktator”, widać było też, że ktoś trzymał zdjęcie przedstawiająca policję przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Roberta Metsola
Autor: PAP/ PAP

Akcję posłów PiS skomentował w swoim stylu Donald Tusk. W mediach społecznościowych opublikował selfie na tle polityków Prawa i Sprawiedliwości i napisał krótko: Za chwilę zaczną śpiewać i sprzedawać zegarki - tym samym nawiązał do działań telewizji Republika, która nadaje sprzed TK i w tym czasie nie rezygnuje z reklamy zegarków, a także do występów ze sceny przez Trybunałem, gdy przed zgromadzonymi wystąpił z mini koncertem poseł Michał Wójcik.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z SEJMU Z WYSTĄPIENIA METSOLI

Roberta Metsola w Sejmie. W tle posłowie PiS z banerem Tusk=Dictator. O proteście w Sejmie przeczytasz na SE Polityka.
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