Polacy nie ufają wyborczym obietnicom PiS!

Nie ufamy 800 plus

W niedzielę lider PiS zapowiedział ważne programy społeczne, w tym podwyżkę świadczenia 500 plus do 800 plus. Dodatkowo rozszerzony będzie program darmowych leków z 75 plus na osoby 65 plus oraz na dzieci i młodzież. W przyszłych latach zniknąć mają zaś płatne odcinki autostrad.

Obietnice rzadko realizowane

Dlaczego 58 proc. ankietowanych nie wierzy w te obietnice? - Tak działa instynkt samozachowawczy. Wiemy, że politycy wiele obiecują, a zwykle nie wszystko później udaje się wykonać. Obietnice PiS są bardzo racjonalne, ale wobec obecnych wyzwań (np. wydatki na obronność) będą trudne do zrealizowania – tłumaczy politolog Kazimierz Kik (76 l.).

Badanie zrealizowano 15 maja metodą CAVI na próbie 1083 dorosłych Polaków.