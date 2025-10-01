Polacy mają jednoznaczny stosunek do zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Co zrobi parlament?

2025-10-01

Coraz więcej miast wprowadza zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. Rozgorzała przez to dyskusja o wprowadzeniu zakazu w całym kraju. A co sądzą o takiej restrykcji Polacy? Sprawdził to Instytut Badań Pollster w sondażu wykonanym dla „Super Expressu”. Okazuje się, że aż 62 proc. z nas popiera nocną prohibicję!

Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach

Lewica złożyła we wrześniu 2025 roku projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który zakłada szereg ograniczeń w sprzedaży alkoholu w Polsce. Należy do nich przede wszystkim ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych – od 22:00 do 6:00. Gminy będą mogły rozszerzyć ten zakaz na godziny 21:00–9:00. Lewica chce poza tym zakazać sprzedaży alkoholu na stacjach paliw i w placówkach medycznych.

Instytut Badań Pollster w sondażu wykonanym dla „Super Expressu” zapytał Polaków, czy powinien zostać wprowadzony w całym kraju zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. Okazuje się, że większość z nas - 62 proc. - jest za zakazem: 39 proc. ankietowanych jest zdecydowanie za, a 23  proc. raczej za). Przeciwnego zdania jest zaś 28 proc. badanych (15 proc. jest zdecydowanie przeciw, a 13 proc. raczej jest na nie). Z kolei 10 proc. badanych nie miało w tej sprawie wyrobionego zdania.

Posłowie PiS i KO są zgodni

Czy posłowie głosując za przepisami zaproponowanymi przez Lewicę zdecydują się poprzeć prohibicję w nocnych sklepach? Wydaje się, że tak się stanie. - Wiadomo, że kwestia dostępności alkoholu jedną z przyczyn nadmiernego spożycia alkoholu przez Polaków. W związku z tym ta prohibicja nocna nikomu nie zaszkodzi. Normalny człowiek raczej po sklepach po godzinie 22:00 w poszukiwaniu alkoholu nie chodzi – uważa poseł PiS Bolesław Piecha.

Marcin Kierwiński o nocnej prohibicji w Warszawie. Co zawiodło?

Podobnego zdania jest poseł KO Marcin Józefaciuk (tymczasowo zawieszony w prawach członka klubu KO). -  Popieram nocną prohibicję i zakaz sprzedaży alkoholu na stancjach, bo ta sprzedaż to jest kuriozum. Liczę, że uda się projekt Lewicy przepchnąć, chociaż wiem, że lobby alkoholowe będzie temu przeciwne – mówi nam Józefaciuk.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 27-28.09.2025 roku metodą CAWI na próbie 1026 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

