Marszałek Hołownia zapowiedział szybkie procedowanie projektów Lewicy i Polski 2050 dotyczących ograniczenia dostępu do alkoholu, planując dyskusje na przełomie października i listopada.

Wśród projektów jest m.in. ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw, zakaz nocnej sprzedaży detalicznej oraz zakaz promocji i reklamy alkoholu.

Hołownia zamierza wprowadzić możliwość badania posłów alkomatem podczas obrad Sejmu; poseł odmawiający badania będzie musiał opuścić salę.

Marszałek podkreśla, że rozwiązania te są odpowiedzią na społeczne oczekiwania i mają poprawić wizerunek Sejmu, zapobiegając incydentom z udziałem posłów pod wpływem alkoholu

Szybka ścieżka dla nowych przepisów. Co zapowiedział marszałek Sejmu?

W Sejmie wkrótce mogą ruszyć prace nad nowymi przepisami, które wprowadzą istotne ograniczenia w sprzedaży alkoholu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że projekty ustaw złożone przez kluby Lewicy i Polski 2050 zostaną potraktowane priorytetowo. Jak poinformował, posłowie mogą zająć się nimi na posiedzeniu pod koniec października lub na początku listopada. Marszałek podkreślił swoją determinację w tej kwestii.

„Chciałbym, aby te projekty były procedowane jeszcze za mojej bytności jako marszałka Sejmu, na ostatnim październikowym lub pierwszym listopadowym posiedzeniu. Na pewno szybko się tymi projektami zajmiemy” – mówił w środę. W sumie pod obrady trafią trzy projekty, które mają na celu walkę z alkoholizmem i poprawę wizerunku parlamentu.

Jakie ograniczenia w sprzedaży alkoholu proponuje Lewica?

Najdalej idące propozycje zmian złożyła Lewica, której projekt zakłada ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. To rozwiązanie, jeśli wejdzie w życie, będzie rewolucją dla wielu przedsiębiorców i konsumentów. To jednak nie wszystko. Projekt Lewicy przewiduje również wprowadzenie zakazu detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie całego kraju.

Choć szczegóły dotyczące konkretnych godzin nie zostały jeszcze podane w komunikacie, tego typu regulacje funkcjonują już w niektórych miastach na mocy lokalnych uchwał. Propozycja Lewicy miałaby ujednolicić te zasady dla całej Polski, co może znacząco wpłynąć na model biznesowy wielu sklepów.

Polska 2050 chce badać posłów i zakazać reklam. Jakie są szczegóły?

Klub Polska 2050 również złożył swoje propozycje, koncentrując się na dwóch obszarach. Pierwszy projekt ma na celu wprowadzenie całkowitego zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych, co jest krokiem dalej niż obecne regulacje. Drugi, szeroko komentowany projekt, dotyczy umożliwienia sprawdzania trzeźwości posłów w trakcie obrad Sejmu. Marszałek Hołownia zaznaczył, że choć ten projekt będzie procedowany przez inną komisję – regulaminową, a nie zdrowia – to również ma trafić pod obrady w ciągu miesiąca. Projekt zakłada zmiany w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz w ustawie o Straży Marszałkowskiej.

Hołownia o odpowiedzialności posłów: "Uczciwy nie ma się czego obawiać"

Propozycja badania posłów alkomatem budzi opór części parlamentarzystów, jednak marszałek Sejmu stanowczo jej broni. „Uczciwy nie ma się czego obawiać, więc nie widzę żadnego problemu” – stwierdził Hołownia. Wyjaśnił, że regulacje miałyby dotyczyć wyłącznie sali plenarnej. Marszałek prowadzący obrady, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że poseł jest pod wpływem alkoholu, mógłby zażądać poddania się badaniu. „Poseł ma prawo odmówić tego badania i wtedy powinien opuścić salę obrad.

Marszałek może użyć narzędzia, którym jest wykluczenie z obrad” – dodał. Szymon Hołownia podkreślił, że choć problem dotyczy „mikroskopijnej grupy”, to brak reakcji na dotychczasowe incydenty podważa zaufanie do Sejmu. „Człowiek, który przychodzi pod wpływem do pracy, wylatuje następnego dnia dyscyplinarnie, a z posłem nie dzieje się nic. (...) Jak jesteśmy na sali plenarnej, jakie są głosowania, to wtedy decydujemy o czyimś losie. I wtedy musimy nie mieć żadnych wątpliwości” – podsumował marszałek.

